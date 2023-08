El PSOE rechaza a Feijóo y critica sus "llamadas al tranfuguismo": "Sólo quiere salvar su pellejo"

El PSOE ha rechazado de manera tajante la propuesta que Alberto Núñez Feijóo le ha trasladado a Pedro Sánchez durante la reunión que ambos mantuvieron este miércoles por la mañana. A través de su portavoz, Pilar Alegría, los socialistas han acusado al líder del PP de estar pensando "sólo en salvar su pellejo" y le han pedido que cesen "los llamamientos al transfuguismo".

Durante la reunión entre ambos en el Congreso de los Diputados, Feijóo pidió a Sánchez que apoye su investidura el próximo 26 y 27 de septiembre. Su objetivo, según ha reconocido el popular en rueda de prensa, era el de lograr una legislatura de dos años de duración en la que llevar adelante seis grandes pactos de Estado. Después, convocaría elecciones.

El PSOE, tras reunir a su Ejecutiva, ha rechazado todas las pretensiones y los ofrecimientos de Feijóo. "Han pasado de querer derogar el sanchismo a rogar al sanchismo", ha ironizado Alegría desde la sede socialista en la calle de Ferraz.

[Feijóo pide a Sánchez apoyo para una legislatura de dos años basada en seis pactos de Estado]

Según ha relatado Alegría, durante la reunión entre ambos, Sánchez ha pedido a Feijóo "máximo respeto al PSOE" después de que dirigentes del PP, entre ellos Borja Sémper, hayan apelado a diputados socialistas "incómodos" para facilitar la investidura de Feijóo.

"Una cosa es la dialéctica entre ambos partidos, otra la dialéctica entre Gobierno y oposición, pero son intolerables los llamamientos al transfuguismo", ha dicho Alegría. "Si el señor Feijóo no está de acuerdo con esos llamamientos, le pedimos que enmiende a sus portavoces", ha añadido.

Sobre los acuerdos de Estado que ha propuesto Feijóo, el PSOE asegura que "no tiene credibilidad". Le critican que el PP no esté dispuesto a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De hecho, Sánchez fue a la reunión con esa propuesta y no salió nada en claro.

En cuanto a la propuesta de una legislatura corta de dos años, Alegría le ha acusado de no pensar en la estabilidad. "Con dos años se ve que no está trabajando pensando en su país, que no está pensando en la estabilidad... está pensando en cómo salvar su pellejo", ha añadido. "Sabemos que estamos ante una investidura fallida", ha apuntalado.

[El PP, ante una investidura fallida de Feijóo: "Es el precio de tener principios. Lo pagaremos gustosos"]

"Cuando falle, que fallará, nosotros trabajaremos, plantearemos y conseguiremos una investidura que de estabilidad a nuestro país", ha zanjado Alegría. Aunque con discreción, los socialistas están trabajando con el resto de grupos fallidos para recoger el guante ante el previsible fracaso de Feijóo e intentar acto seguido una investidura de Pedro Sánchez.

Sigue los temas que te interesan