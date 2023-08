El PP, ante una investidura fallida de Feijóo: "Es el precio de tener principios. Lo pagaremos gustosos"

Hoy por hoy, la investidura de Alberto Núñez Feijóo es "inviable". Los números, de momento, no dan. Y así lo admiten altos cargos del PP en conversación con este periódico. También allanó el terreno este domingo el líder del partido, durante su discurso en la apertura del curso político desde Pontevedra.

"Estamos a cuatro votos", recalcó Feijóo. Los cuatro votos que separan los 172 apoyos que Feijóo ya tiene amarrados en la Cámara Baja de los 176 necesarios para la mayoría absoluta.

Pero desde este lunes, el Partido Popular comenzará a "hablar con todos los grupos políticos", salvo Bildu, para tratar de ampliar ese respaldo. De momento, cuenta con los 137 síes del PP, los 33 de Vox, el de Coalición Canaria (CC) y el de Unión del Pueblo Navarro (UPN).

Hasta que Feijóo tenga que someterse al examen del Congreso aún faltan treinta días. "En un mes, todo puede pasar", indica un barón próximo al líder del PP. En un mes, Pedro Sánchez logró atar los votos necesarios para desalojar a Rajoy de la Moncloa,

Por el momento, el PNV se niega a apoyar su investidura. Aunque figuras próximas al lehendakari Iñigo Urkullu sí son partidarias de hablar con los populares. "No alimentamos falsas esperanzas", recomienda un portavoz cercano a Feijóo. "Pero los empresarios vascos están muy contrariados y están haciendo llegar mensajes al PNV...", plantea, esperanzado.

Este domingo, Feijóo deslizó durante su discurso que es posible que su investidura sea fallida. Pero no todo sería negativo para la formación. "Si no saliese por cuatro votos, el programa [que Feijóo planteará en la investidura] tendrá vigor durante los siguientes años", avanzó. "Si no sale, [el programa] sí será la primera piedra del próximo Gobierno de España, que será del PP", añadió.

Lo que gana el PP

Aunque, de momento, los números no dan, los altos dirigentes del PP consultados por este periódico también ven cosas buenas a esta situación. Reiteran que el Partido Popular hablará "con todos los grupos", menos con Bildu. Que "se intentará hasta el final" aunar una mayoría suficiente. Pero que, si no se consigue, tanto la negociación como la sesión de investidura servirán para constatar que "el PP no cruza ninguna línea roja constitucional", a diferencia de la actitud que reprochan a Pedro Sánchez.

En cualquiera de los tres escenarios, el PP tiene algo que ganar. En unos más y en otros, menos. Pero, tras intentar la investidura, Feijóo no se iría con las manos vacías. Sí consiguiera los ansiados 176 apoyos, el líder del PP sería, "de verdad, un presidente del Gobierno centrista y transversal", como se lleva reivindicando los últimos meses.

Si no los logra, "sería el precio a pagar por tener principios". "Y lo pagaríamos tristes pero gustosos", sostienen las mismas fuentes del PP. Y si, tras el pinchazo de Feijóo, Sánchez logra una mayoría suficiente que le revalide como presidente, "sería la prueba fehaciente de que le ha dado a Junts lo que no se puede dar" y de que el PSOE "ha ido más allá de la Constitución".

El líder de los populares lo resumió este domingo en pocas palabras: "Si la investidura consiste en humillar más a las instituciones, ésa la ganará Sánchez".

"Ya hemos conseguido que el votante de Vox entienda que el único voto útil para echar a Pedro Sánchez es al PP", recalcan desde el Partido Popular, que jugaría esa baza en una hipotética repetición electoral. "Y hemos logrado también que el PNV no tenga ya la coartada de que Santiago Abascal se sentaría en el Consejo de Ministros", añaden.

El PNV

Los jeltzales ya han avanzado que darán su no a la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Que Vox vaya a apoyarla, aunque no vaya a exigir puestos en el Gobierno, echa para atrás a los nacionalistas vascos. Sin embargo, el PP no se rinde y tratará de sonsacar sus síes a los peneuvistas.

Ahora bien, el "diálogo" que Feijóo emprenderá desde este lunes con todos los grupos, excepto Bildu, ha causado ya críticas. No sólo en el PSOE, sino dentro de sus propias filas. El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha arremetido, en su perfil de Twitter, contra esta postura.

JUNTS sí es mi RIVAL, un partido cuya tesis esencial es que España es una dictadura dirigida por un Rey fascista, con el que se niegan a "hablar".

Que alguien me diga de qué hay que "hablar" con ellos... — Alejandro Fernández (@alejandroTGN) August 27, 2023

En un tuit, ha indicado que Junts, el partido de Carles Puigdemont, "sí es mi rival". Y a ha criticado la ideología de los posconvergentes: "Su tesis esencial es que España es una dictadura dirigida por un Rey fascista, con el que se niegan a hablar. Que alguien me diga de qué hay que 'hablar' con ellos...".

Por su parte, la vicesecretaria del PSOE, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha cargado contra la hoja de ruta de Feijóo.

"Es una pura hipocresía decir ahora que quiere hablar con los grupos independentistas cuando ha estado diciendo que son inconstitucionales a lo largo de toda esta legislatura", indicó Montero este domingo.

"[Feijóo] se aferra a unos números que no le dan y, por otra parte, niega que la ciudadanía española ha dicho contundentemente que no a un Gobierno del Partido Popular y de Vox, que es la única alianza que puede establecer", ha resaltado Montero.

