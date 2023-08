Vara sobre la amnistía que exigen Junts y ERC: "Serán los expertos los que marquen la realidad"

El secretario de Política Autonómica del PSOE, Guillermo Fernández Vara, ha planteado este viernes que sean los expertos quienes marquen si una posible ley de amnistía tiene encaje o no dentro de la Constitución. También ha señalado que hay que dejar de hablar "de si esto es bueno o es malo, sino que si cabe dentro de la Constitución, se puede hablar, y si no cabe dentro de la Constitución no se puede hablar".

"Yo creo que son también los expertos los que tienen que marcar la realidad", ha asegurado Fernández Vara en una entrevista en RNE, quitándole así capacidad a su partido, sobre la petición de los partidos separatistas como condición indispensable para apoyar a Pedro Sánchez en una hipotética investidura.

Sin embargo, ha asumido como propio el discurso independentista, ya que ha abogado por proponer soluciones que sean proclives a que haya diálogo con fuerzas separatistas. Es más, ha afirmado que los problemas políticos "no se pueden resolver solo desde a justicia", sino más bien favoreciendo el diálogo.

Dicho en otras palabras, Fernández Vara considera que hay que articular "procedimientos que permitan dar una salida a la situación que se está viviendo" en Cataluña, un problema que no considera solo de esa región, sino de "toda España".

Ese diálogo va en busca de resolver un problema, ha explicado, pero también debe ir encaminado a la conformación de un Gobierno cuanto antes. También ha defendido "una cierta discreción" de dichas conversaciones para que lleguen a buen término.

Además, ha calificado de "broma" que el PP se haya abierto a hablar con los partidos independentistas para conseguir apoyos, cuando antes había criticado los acercamientos del PSOE a las mismas formaciones.

"Es una broma pasar de llamarle escoria a considerarlo un partido serio con una trayectoria contrastada". Y ha añadido, para más inri: "Si no fuera por lo grave que es, es para tomárselo a broma", ha explicado.

El secretario de Política Autonómica del PSOE es históricamente uno de los socialistas más críticos con los separatistas, pero ahora se ha subido al carro de Sánchez al no mojarse en una opinión sobre la ley de amnistía que exigen los independentistas catalanes.

En 2021, los socialistas bloquearon en el Congreso la primera Ley de Amnistía de Junts y ERC, por ser inconstitucional. Dicho borrador fue tumbado con los votos del PSOE, PP y Vox, por considerar ilegítimo un indulto masivo de delitos de forma genérica.

Sin embargo, ahora se presenta como una oportunidad para una posible investidura de Pedro Sánchez, ya que es un precio que deben pagar (o comprometerse a pagar, al menos) si quieren el apoyo de los independentistas.

Junts también ha pedido un referéndum de autodeterminación, pero ese punto ha quedado de momento relegado en las negociaciones.

Además, ahora el Partido Popular se ha unido a la ronda de conversaciones con los independentistas, a pesar de sus críticas al PSOE por hacerlo. Todo, por buscar los 4 votos que le faltan para alcanzar una mayoría absoluta en el debate de investidura de Feijóo, a finales de septiembre.

Fernández Vara también ha criticado que el líder del PP vaya a una investidura para ser consecuente con los resultados obtenidos, ya que lo considera "vestir a la burra". Y cree que es muy improbable que sea exitosa porque el Partido Popular "ha jugado fuerte uniendo su futuro a Vox, presentando un programa electoral que no ilusionase a los españoles, sino que tan solo derogara los gobiernos socialistas".

