Espinosa de los Monteros pide a los militantes de Vox "mantener el ánimo" en plena crisis interna

Iván Espinosa de los Monteros, ex portavoz de Vox en el Congreso, ha publicado un tweet en el que insta a la militancia a "mantener el ánimo" insistiendo en que "la misión merece la pena". En respuesta a la sospecha de "crisis interna" que señala al partido desde que dejara su puesto hace varios días, Espinosa de los Monteros ha deseado "ver más pronto que tarde a Santiago Abascal en La Moncloa".

El hasta ahora portavoz de Vox anunció este martes que dejaba la política de manera definitiva "por motivos personales y familiares" y apuntó como causa a la enfermedad que estaría sufriendo algún familiar, aunque no ha especificado de quién o qué se trata.

"Mis padres ya no son tan jóvenes, mis hijos no son tan mayores. Todos están bien, pero he pasado en los últimos meses suficientes noches de hospital con ellos como para meditar la decisión", aseguró en una rueda de prensa celebrada en el Congreso.

“A todos nuestros votantes, militantes, simpatizantes… por favor, mantened el buen ánimo. La misión merece la pena (…)



Espero ver más pronto que tarde a @Santi_ABASCAL en La Moncloa(…)



Todo ha merecido la pena. España siempre merece la pena.”



Vox sigue adelante. https://t.co/dNvCVNkwzt — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) August 10, 2023

La dirección de Vox ya ha comenzado a sopesar las cualidades de sus diputados para designar al sustituto de Iván Espinosa de los Monteros como portavoz del Congreso, y hay cuatro nombres que suenan con más fuerza: Pepa Millán, María Ruíz, José María Figaredo y Rocío de Meer.

Uno de ellos reemplazará a Espinosa después de su renuncia por motivos personales al acta de diputado, según garantizaron este miércoles a EFE fuentes del partido, que descartan totalmente la posibilidad de que sea Ignacio Hoces.

De la abogada cordobesa Pepa Millán se destaca la elocuencia y la fuerza que demostró en el Senado la legislatura pasada frente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como portavoz de Vox en las sesiones de control al Ejecutivo. Su juventud -con 28 años recién cumplidos- podría ser un hándicap ya que en el partido no quieren "quemarla demasiado pronto", dado que ven en ella un gran potencial.

El mismo que han visto en la periodista María Ruíz, que en los últimos tiempos ha ido adquiriendo cada vez más peso en Vox. No en vano forma parte del Comité Ejecutivo Nacional como vocal con voz y voto, además de llevar la Vicesecretaría de Territorial y Organización.

[Espinosa de los Monteros alega motivos familiares en su salida: "Lo medité en noches de hospital"]

Concurrió en las listas de Madrid como número dos, entre Santiago Abascal e Iván Espinosa, y quienes la conocen resaltan su serenidad y su aplomo. "Transmite mucha paz", cuentan. Su elección depende de si es ese el registro que quiere Vox en el nuevo período parlamentario.

Al abogado asturiano José María Figaredo le tocó asumir en el período anterior la responsabilidad de ser secretario general del grupo parlamentario tras la abrupta salida de Macarena Olona. En poco menos de un año se ha consolidado en este cargo por su "eficacia", una cualidad de la que es posible que no se quiera prescindir.

De la que nunca se ha prescindido en las listas ha sido Rocío de Meer, diputada por Almería desde la entrada de Vox en el Congreso en abril de 2019. Vocal también con voz y voto en el Comité Ejecutivo Nacional, está considerada como uno de los perfiles más duros del partido.

