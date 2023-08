Pedro Sánchez pilotará una profunda renovación de las baronías del PSOE nada más ser investido

La convocatoria de las elecciones generales del 23 de julio dejó en suspenso la renovación territorial que el PSOE debe abordar tras su desastre en las municipales y autonómicas del 28 de mayo.

Ese proceso está pendiente ahora de cómo se desarrolle la hipotética investidura de Pedro Sánchez o si es necesaria la repetición de elecciones. Por el momento, Ferraz ha pedido a todas las federaciones que no haya movimiento alguno hasta entonces.

Si no hay investidura, el proceso de renovación quedará, incluso, pendiente para 2024, tras unas nuevas generales y, en su caso, un nuevo Gobierno que resultara.

[Dirigentes del PSOE ven seguro un congreso tras el verano para acometer una amplia renovación]

Si Sánchez logra seguir en la Moncloa podrá pilotar el proceso, casi con manos libres y con la fuerza interna de haber logrado levantar unas elecciones que le eran muy adversas. Si se hubiera cumplido el vaticinio de la mayoría de las encuestas la expectativa sería un congreso federal para sustituir a Sánchez y, a partir de ahí, abordar los procesos de las federaciones.

Fuentes socialistas, no obstante, dan por hecho que una vez superada la investidura, Sánchez querrá dar un impulso al partido, no sólo en las federaciones y, por eso, no descartan que pueda tomar decisiones en ese sentido antes de final de año.

Ahora, sólo es seguro el liderazgo de Emiliano García Page en Castilla-La Mancha, único barón socialista con mayoría absoluta; Adrián Barbón en Asturias con Gobierno de coalición renovado; probablemente María Chivite en Navarra, porque podrá seguir gobernando y, por supuesto, Salvador Illa al frente del PSC en Cataluña, como pieza básica de la política de Sánchez.

Los objetivos prioritarios para el PSOE son las comunidades en las que ha perdido el poder, es decir, Extremadura, La Rioja, Comunidad Valenciana, Canarias, Aragón y Baleares.

No es seguro que en esas comunidades vaya a haber relevo al frente del partido, pero sí lo habrá en la mayoría y, en todo caso, Sánchez tendrá capacidad para forzarlos y para influir decisivamente en el resultado.

En la mayoría de los casos, el líder socialista ha procurado que todos esos dirigentes regionales que perdieron el poder tengan refugio en el Senado.

Comunidad a comunidad

En Andalucía, según fuentes del PSOE, se prevé un plan específico para intentar recuperar la comunidad que siempre servía a los socialistas como apoyo principal para las generales.

El futuro de Juan Espadas, secretario general del partido en la comunidad y senador, es uno de los que está pendiente de la decisión de Sánchez.

Hace poco más de un año Espadas sólo logró el 24% de los votos en las autonómicas, mientras que en generales los socialistas han llegado al 33,4%, aunque han sido superados por el PP. El planteamiento, por eso, es decidir si es necesario un candidato mejor para las siguientes autonómicas y, en todo caso, un plan específico para mejorar su posición para las generales y municipales.

En Aragón Javier Lambán ha perdido la presidencia autonómica por el pacto entre PP y Vox para formar un Gobierno de coalición.

La apuesta en el partido es cambiar al líder regional y, de hecho, Lambán ha sido designado senador. Además, tiene en contra haber sido muy crítico con Sánchez. Quizás ha sido el barón más crítico con el líder socialista y siempre se ha entendido que la promoción de Pilar Alegría en el Gobierno tenía que ver con el hipotético relevo.

En Baleares, Francina Armengol acaba de ser elegida diputada y, por tanto, ha abandonado el Parlamento regional. Está muy vinculada a Sánchez, pero fuentes socialistas creen posible su relevo en el partido en Baleares.

Ángel Víctor Torres ha perdido la presidencia de Canarias, pese a que fue el más votado en las autonómicas. Ha expresado su intención de seguir al frente del partido en las islas.

En Cantabria el secretario general y portavoz parlamentario es Pablo Zuloaga, elegido en su momento en primarias. Los socialistas gobernaban en coalición con el partido de Miguel Ángel Revilla y tampoco hay decisión en Ferraz sobre posibles cambios.

Luis Tudanca lleva desde 2014 al frente del PSOE en Castilla y León y se ha presentado en dos ocasiones en autonómicas. La primera ganó pero no puedo gobernar, y la segunda perdió. Fuentes socialistas no descartan que Ferraz impulse un relevo al frente del partido en la comunidad. Se tiene en cuenta que cualquier enfrentamiento entre PP y Vox puede debilitar tanto el Gobierno regional como para provocar elecciones anticipadas antes de 2026.

En la Comunidad Valenciana Ximo Puig perdió la presidencia de la Generalitat y se hizo designar senador. Es uno de los presidentes críticos con Sánchez y todo parece indicar que se abordará una renovación, aunque Puig ha expresado su intención de pilotarlo.

Los socialistas tuvieron mejor resultado en las generales en la comunidad que en las autonómicas. Las miradas en este caso se dirigen a Diana Morant, ministra de Ciencia, impulsada por Sánchez.

La mañana después de las elecciones autonómicas Guillermo Fernández Vara llegó a pedir el reingreso en su trabajo de médico y lo frenó a petición de Sánchez por la convocatoria de elecciones.

Luego se hizo designar senador y está a la espera de poder convocar congreso en otoño en Extremadura para ser sustituido al frente del partido.

En Galicia habrá elecciones en 2024, las primeras sin Alberto Núñez Feijóo al mando del PP regional. El 17 de septiembre es la fecha para la celebración de las primarias en las que se elegirá al candidato del partido a la presidencia de la Xunta.

Podría presentarse a las primarias el secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso o José Ramón Gómez Besteiro, entre otras opciones.

En La Rioja, la expresidenta Concha Andreu será senadora y Ferraz prevé abrir un proceso para renovar el partido en otoño.

En Madrid, no se pone en cuestión a Juan Lobato, al menos, hasta que no se acerquen las elecciones autonómicas, tal y como suele ocurrir en el PSOE de la Comunidad de Madrid. Lobato se ha hecho designar senador y en Ferraz y Moncloa no ha gustado nada.

En Murcia también están pendientes de la formación del Gobierno o la repetición electoral. El candidato fue José Vélez Fernández con pésimos resultados.

En el País Vasco también habrá elecciones en 2024. El líder del PSE es Eneko Andueza y, en principio, no hay perspectiva de sustitución, aunque el resultado de esas elecciones puede ser importante para el desarrollo de la legislatura, si es que llega a arrancar.

Sigue los temas que te interesan