Feijóo aspira a formar un gobierno en solitario frente a la coalición de "24 partidos" de Sánchez

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha declarado este domingo que aspira a formar un gobierno en solitario porque España necesita "un partido para un gobierno, no 24", en alusión a la coalición que necesitaría Pedro Sánchez para repetir como presidente del Ejecutivo. Las 24 formaciones serían el propio PSOE, las que concurren dentro de Sumar y las formaciones nacionalistas e independentistas.

En una comparecencia pública en Cambados (Pontevedra), Feijóo ha aseverado que "todavía el PSOE no ha felicitado al PP ni a su candidato por haber ganado las elecciones" ni "ha aceptado la victoria del PP en las urnas".

El candidato más votado en las elecciones del pasado 23 de julio ha puesto sobre la mesa los tres escenarios posibles del futuro inmediato: el bloqueo, "como ocurrió en 2015 y 2016"; "una investidura de Sánchez a cambio de debilitar el Estado y disminuir los intereses generales"; o un "acuerdo amplio, constitucional, en el que voy a seguir trabajando las próximas semanas".

Por ello, Feijóo ha afirmado que seguirá "trabajando para que esta legislatura no sea ingobernable y no entremos en un bloqueo de meses, como en el año 2015 y 2016". "Cada vez que se repiten elecciones no podemos volver a una legislatura más ingobernable que la anterior o un bloqueo de España", ha remarcado.

Por ello, ha asegurado que es el momento de "dar certezas, apostar por la gobernabilidad de nuestro país". "Es imprescindible un acuerdo amplio, constitucional, para hacer las reformas que España necesita, para presidir el Consejo de la EU, para que España vuelva a ser un país previsible", ha señalado.

El líder popular ha apuntado que en un momento en el que está en juego la gobernabilidad del país, "no es el momento de que los políticos estemos desaparecidos", en una crítica velada a las vacaciones que se está tomando Pedro Sánchez.

Precisamente a estas últimas ha aludido apuntando a la ruptura del acuerdo entre PP y PSOE para gobernar Ceuta, una "ciudad autónoma cuya soberanía la reclama otro país donde está veraneando el señor Sánchez".

Preguntado por el comunicado emitido este domingo por Vox en el que abre la puerta a apoyar la investidura de Feijóo sin contraprestaciones como entrar en el Gobierno, el líder popular ha señalado que supone "un avance reconocer la victoria electoral del PP" y un "avance en el ámbito del constitucionalismo".

