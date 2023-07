Feijóo llama a los votantes: "O los arrasamos o después de perder intentarán gobernar"

Puente del Rey, Madrid. A las siete de la tarde, centenares de militantes empezaban a ondear las banderas de España y del Partido Popular. Una hora más tarde, al ritmo de The Final Countdown, aparecía Alberto Núñez Feijóo, haciéndose hueco entre las 5.000 personas que llenaban el último gran acto de campaña en la capital.

A escasos tres días de que se destapen las urnas, el aspirante popular llamó a sus votantes a movilizarse: "Hoy tenemos todas las opciones, pero no hay ni un solo voto en las urnas. O los arrasamos o después de perder intentarán gobernar". La principal idea-fuerza que quiso transmitir es que todavía no hay nada ganado. Y que su partido corre el riesgo de quedar primero sin que eso se refleje en un cambio de Gobierno.

Después de dos días en los que el suflé de la campaña de los populares parecía desvanecerse, Feijóo volvió a fantasear este jueves con el resultado del domingo. "Empiezo a notar lo que notaba en Galicia cuando quedaban unos días para ir a las elecciones", empezó diciendo. La diferencia, agregó, es que el reto ahora incluso resulta mayor: "Nos jugamos cosas muy importantes".

🔵 #EsElMomento de unirnos en torno a una gran mayoría.

🔵 De un país a la altura de los españoles.

🔵 De que la política recupere el servicio público.



🗳 #EsElMomento del cambio.#VotaPP pic.twitter.com/p1v69L4xHD — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 20, 2023

"Vamos a más, el cambio está cerca, en la calle hay una energía positiva especial. En los mercados, en los aeropuertos, en las estaciones de tren, en los lugares donde paramos a comer", describió, como haciendo repaso de los que han sido sus últimas semanas viajando de punta a punta.

Sobre las últimas horas, en las que el presidente del Gobierno ha bajado al barro desempolvando la foto de Feijóo con un narcotraficante hace 28 años, el aludido criticó que se han saltado todos los "límites". Y opinó: "Estamos ante las últimas sacudidas desesperadas del sanchismo". "Nos han insultado, nos han insidiado, nos han amenazado y aún quedan 30 horas".

Una vez más, apeló al voto útil: "Es el momento de volver a reunir a los españoles en torno a España. Es el momento de ganar las generales, de gobernar en el Gobierno de la nación y de trabajar para levantar nuestro país".

Al Gobierno de Sánchez, le volvió a cantar las "mentiras" de una forma ingeniosa. A cada sentencia que pronunciaba desde el atril, el público coreaba "tralará". "Dice Sánchez que la economía va como una moto, que no ha comprometido peajes con Europa, que no ha ofrecido el indulto a Puigdemont, que aunque se lo pidan Rufián y Junqueras no habrá referéndum... ¡Que va a ganar las elecciones!, ¡Tralará, tralará y tralará!".

En contraposición con su rival, Feijóo señaló que "ante los que ya no tienen nada que ofrecer, no pueden caer más bajo y frente al sanchismo", hay una opción, la suya, que se ocupa de "las preocupaciones reales de la gente, de recuperar el valor de la palabra dada y de ofrecer un futuro, un país, un Gobierno y un presidente en el que confiar".

Sigue los temas que te interesan