Los 8 choques frontales entre Yolanda Díaz y Abascal en el debate a tres

El debate a tres mantenido este miércoles en RTVE entre Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal ha dejado algunos momentos de verdadera tensión entre los líderes. Además, era lo esperable, ya que la ausencia de Alberto Núñez Feijóo ha llevado a los líderes del PSOE y Sumar a confrontar directamente contra el de Vox.

Estas posturas radicalmente opuestas han generado que la temperatura se elevase, especialmente entre Díaz y Abascal. Sánchez, por su parte, ha optado por mantener un tono mucho más neutro, en ocasiones gris, y se limitó a complementar las enzarzadas de su vicepresidenta antes que protagonizar él los enfrentamientos.

Estos fueron los ocho principales choques frontales entre los candidatos de Vox y Sumar.

[El dúo Sánchez - Yolanda Díaz da el protagonismo a Abascal para intentar asociarle con Feijóo]

1. "¿Qué es una mujer?"

La gran pregunta de la noche ha sido la de "¿Qué es para ustedes una mujer?". Lo ha sido porque ninguno de los candidatos se ha querido aventurar a responderla, generando así una situación incómoda que debería haber sido fácil de resolver. La ha planteado Santiago Abascal a Pedro Sánchez, durante la parte del debate en la que se ha dedicado a criticar la Ley Trans.

Ante el silencio del presidente, Yolanda Díaz se lo ha preguntado de vuelta a Abascal, que tampoco ha querido responder a pesar de que segundos antes había dicho que lo tenía claro. "Pues aquí se ha quedado en tablas, no lo van a contestar", ha zanjado el de Vox.

2. "Bildu votó con ustedes"

Por mucho que Sánchez y Díaz se presentasen al debate como dúo de baile, es obvio que la líder de Sumar era quien llevaba los mandos de la pareja. En un momento dado, Abascal achacó al tándem que sacaran adelante la reforma laboral "con el apoyo de Bildu", una frase que provocó la respuesta inmediata de la vicepresidenta.

"Bildu votó con ustedes contra la reforma laboral, infórmese", increpó Díaz al instante, dejando al presidente de Vox sin palabras. "Eso, infórmese antes de hablar", complementó Sánchez. La reforma se aprobó por 175 a favor y 174 en contra, entre los que se contaron los votos del PP, Vox, Bildu, ERC, Junts, CUP, BNG, Foro Asturias, UPN (contra la disciplina de partido) y el exdiputado de Ciudadanos Pablo Cambronero.

3. Las fotos con Chávez

La fotografía de Alberto Núñez Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado sí entró en este debate, algo que no había hecho en los anteriores. Y lo hizo de la mano de la misma persona que el pasado domingo la mencionó en un mitin y la metió en la campaña: Yolanda Díaz.

Cuando Díaz habló de la foto de Feijóo y Dorado, Abascal respondió diciendo que "usted tiene fotos gravísimas apoyando a Chávez, apoyando dictaduras, apoyando la ruina de Venezuela".

🗳️#DebateFinalRTVE | Yolanda Díaz a Abascal: "¿Sabe usted cuántos agricultores tenemos trabajando en España ahora mismo?"



🗣️"Le voy a dar el dato yo. Tenemos más trabajadores en la agricultura que nunca. 750.000", dice la líder de Sumar pic.twitter.com/d4KWtyf17L — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) July 19, 2023

4. El número de agricultores

Díaz también preguntó al líder de Vox cuántos agricultores tiene en la actualidad España, una pregunta que Abascal no supo responder. "¿Cree que estoy aquí para hacerme un examen con usted?", replicó entonces.

"Usted acaba de afirmar que estamos destruyendo la economía y que no hacemos políticas para los agricultores. Le voy a dar el dato. Tenemos más trabajadores en la agricultura que nunca, 750.000, y todo a pesar de la crisis. Su afirmación no es veraz", contestó Díaz. "Hay que elegir entre ser un país de renovables o el desierto de Europa: quien produce la energía no puede ser quien la comercialice", señaló, acusando al "oligopolio" de las eléctricas que, a sus ojos, representa Vox.

5. "Representa la hoz y el martillo"

Santiago Abascal atribuyó a principios de julio, en un tuit, el asesinato de la mujer y dueña de un establecimiento en Tirso de Molina (Madrid) a una persona de origen magrebí. Este dato, el de la nacionalidad, no era cierto y Abascal no rectificó cuando se supo que era español.

Díaz le ha exigido que pida disculpas por haber difundido un bulo con connotaciones raciales. Ante la insistencia de la vicepresidenta, Abascal ha respondido: "¿Usted me está dando órdenes a mí? Este es el Gobierno comunista que viene aquí a dar órdenes. Están acostumbrados a eso, porque usted representa la hoz y el martillo. Representa al peor régimen de la historia de la humanidad junto con el nazismo".

6. "Deje de reírse de nosotras"

Uno de los momentos más caldeados del debate fue cuando la vicepresidenta segunda mostró la foto de dos diputados de Vox riéndose -según dijo Díaz- durante el minuto de silencio por una mujer asesinada en Valencia, algo que Abascal desmiente. "Deje de reírse de nosotras y de jugar con nosotras. Se estaban riendo en un minuto de silencio por una mujer asesinada. Ustedes, negando la violencia contra las mujeres, provocan esto", acusó.

"Su política para las mujeres que somos asesinadas [...] es derogar todas las leyes que nos van dando derechos. Las mujeres de nuestro país no se lo vamos a permitir, ya lo hicimos con [Alberto Ruiz] Gallardón. Por esta razón, ustedes no van a gobernar", cerró la líder de Sumar.

7. ¿Ministerio de Educación?

El principal renuncio en el que ha caído Yolanda Díaz ha sido cuando le ha dicho a Santiago Abascal que Vox estaba pidiendo el Ministerio de Educación para formar parte del futurible Ejecutivo de coalición junto al PP.

Esto es algo que el partido nunca ha comunicado, lo que ha permitido que Abascal interpele a Díaz preguntándole por el origen de esa afirmación. "¿De dónde se ha sacado usted que pedimos el Ministerio de Educación? Es que lleva todo el debate inventándose cosas. ¿Quién se lo ha pedido?", ha dicho Abascal, a lo que Díaz no ha respondido.

8. "Hay que venir informado"

Una constante de Díaz a lo largo de la legislatura ha sido apabullar a sus interlocutores con datos. Acostumbraba a hacerlo en el Congreso, durante las sesiones de control de los miércoles, y lo replicó este miércoles en TVE, concretamente para afear algunas de las declaraciones de Abascal, quien argumentaba que los españoles "trabajan menos horas", tienen salarios más bajos y adolecen de los "chiringuitos" del Gobierno.

"Viniendo del chiringuito de donde viene y recibiendo su partido 10 millones de euros de financiación pública, es muy grave lo que dice", le contestó Díaz inmediatamente. "No se ha preparado usted, no se puede venir así a un debate: esos datos que da son falsos. Las horas trabajadas han subido hasta los 660 millones, la cifra más alta hasta el momento".

