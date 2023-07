'Financial Times' se hace eco de la entrevista a Feijóo en EL ESPAÑOL en un reportaje sobre Vox

El diario Financial Times publica este miércoles un reportaje sobre el auge de Vox en España y alerta de que "es probable" que el partido liderado por Santiago Abascal se convierta en "llave" tras las elecciones generales del 23-J, ya que si pacta con el PP "la derecha dura llegaría al Gobierno central por primera vez desde la muerte del dictador Francisco Franco en 1975".

En un reportaje titulado Spain first: Vox party on brink of share of power (España primero: Vox, a punto de compartir el poder), el rotativo británico recoge las principales propuestas de Vox, como "derogar las leyes que consolidan los derechos LGTBI+", negar el cambio climático "y considerarlo fanatismo climático" y referirse a la inmigración como "invasión musulmana".

El diario recoge también las primeras medidas que ha impulsado Vox allí donde gobierna con el PP tras los pactos surgidos tras las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo: "Han cerrado carriles bicis, han retirado las banderas LGTBI+ de los edificios públicos y les acusan de cancelar películas y producciones teatrales que incluían besos entre personas del mismo sexo".

El reportaje incluye también testimonios de simpatizantes de Vox, un partido que recibe votos de todas las clases sociales, según el Financial Times, que cita datos del CIS. "Abascal es el único político que habla para nosotros, los demás no son creíbles", cuenta Paco Rico en declaraciones al diario británico.

"Si la mayoría de los sondeos aciertan, España expulsará al PSOE del Gobierno el 23-J y el PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, se convertirá en la primera fuerza parlamentaria", afirma el diario, y avisa: "Pero para gobernar es probable que necesite los votos de Vox, y el precio de Abascal será entrar compartir el poder".

Sin embargo, "Feijóo está intentando por todos los medios que eso no ocurra", continúa el citado diario. En este punto, el reportaje cita la entrevista que concedió a EL ESPAÑOL el pasado domingo el líder del PP, donde destapó sus cartas al afirmar que "Vox no es un buen socio". "Me siento más cercano a Page, si necesito 20 escaños voy a hablar con el PSOE", reveló Núñez Feijóo a este periódico, posición de la que se hace eco el Financial Times: "Vox provocaría tensiones innecesarias y su ideología me produce mucha intranquilidad".

"En la última semana de campaña quiere convencer a los conservadores de que voten estratégicamente para darle la mayoría y evitar un escenario en el que Vox plantee exigencias inaceptables para formar un gobierno de coalición que abran la puerta a la vuelta de Pedro Sánchez o a repetir elecciones", explica el FT.

