Feijóo sobre su ausencia en el debate: "Junqueras y Otegi deberían estar, son los socios de Sánchez"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no asistirá al debate de este miércoles en RTVE por considerar que, visto quién se presenta, generaría una idea engañosa de la política de bloques. Entrevistado en el programa Al Rojo Vivo de laSexta, el candidato a la presidencia del Gobierno consideraría injusto plantear un programa "sin que aparezcan todos los socios" de PSOE y Sumar, en referencia a los partidos independentistas.

"Oriol Junqueras y Arnaldo Otegi deberían estar en este semidebate; son los socios de Sánchez", ha justificado el popular sobre su ausencia de esta noche. "Sánchez ha vetado a ERC y a Bildu, los ha censurado", se ha quejado, dando a entender que el presidente del Gobierno oculta a sus socios de Gobierno en el debate de la televisión pública. "Deberían explicárselo", ha declarado.

Feijóo ha señalado también que, si los partidos independentistas presentasen un referéndum durante su hipotético Gobierno, tipificaría un nuevo delito "de referéndum ilegal" dado que "no cabe ni en la Constitución, ni en el Estatut, ni en la Unión Europea". "También quiero que sepan que repondré el delito de sedición", ha declarado.

"Sánchez y Díaz no van a tener 176 diputados; para complementarlos necesitan a ERC, Bildu y cualquier minoría... y han vetado su presencia", ha denunciado el presidente del PP. "Si no podemos estar todos, pues que debata quien pueda ir, a quien el PSOE no haya vetado. Los españoles saben que esto no es un debate, es un programa en el que van a hablar tres líderes y faltarán otros cuatro", ha sentenciado.

En paralelo, el político gallego ha aprovechado el asunto para recordar su propuesta de que gobierne la lista más votada, sea cual sea, y comprometerse a investir presidente a Pedro Sánchez si este gana las elecciones... "Y si gano las elecciones y soy la lista más votada, que sea recíproco y me deje gobernar", ha retado.

"Si Sánchez pierde e intenta gobernar no sería ilegítimo, pero es verdad que no ha ocurrido nunca", ha recordado.

En la misma entrevista, Feijóo ha recordado que es "la quinta vez" que se enfrenta a justificar su antigua relación con el narcotraficante Marcial Dorado: "Llevo toda mi carrera con este asunto. La primera vez que el PSOE me amenazó con esto fue en 2009, después en la campaña del 12, del 16 y la del 20. Vuelven y estamos en el año 23. Allá ellos", ha ironizado.

