Bildu sube el precio y anuncia que llevará "el derecho a decidir de Euskal Herria" al Congreso

La cabeza de lista de EH Bildu al Congreso por Guipúzcoa, Mertxe Aizpurua, ha anunciado este miércoles la intención de su formación de promover "el derecho a decidir de Euskal Herria" en la próxima legislatura, pero ha advertido de que requiere "una gran mayoría" y habría que alcanzar un acuerdo con PNV para llevar el asunto a Madrid.

"Debemos poner el derecho a decidir encima de la mesa" en la próxima legislatura, ha dicho en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, antes de matizar que, "en primer lugar, mirando desde Euskal Herria". "Es algo que debemos trabajar aquí en Euskal Herria", ha agregado.

Aizpurua cree que el "derecho a decidir" es "algo que requiere de una gran mayoría y debemos comenzar con los acuerdos que logremos aquí". "Ese es el punto de partida, y con esa mayoría y lo que acordemos aquí, debemos ir a Madrid. Si hacemos cualquier otra cosa, o si EH Bildu o el PNV va cada uno por su lado, no vamos a llegar a ningún lado", ha asegurado.

En este sentido, la dirigente abertzale ha considerado que la defensa del derecho a decidir es "algo que se debe plantear como país, no una cuestión de partidos", ya que, en su opinión, "es un deseo de la mayoría de los ciudadanos vascos".

"El problema territorial es de España. En Galicia se materializa, aunque sea en menor medida. Aquí se materializa y se ve, y en Cataluña se materializa y se ve. Por lo tanto, no existe una sola solución para Cataluña o Euskal Herria, sino que se necesita una solución para todos", ha explicado.

"Avances sociales"

Así, Mertxe Aizpurua ha afirmado que EH Bildu continuará trabajando en Madrid para "lograr avances sociales" por un lado, y que "se respeten los derechos de nuestras naciones".

En este sentido, ha considerado que, además de "seguir avanzando" en materia social, "debemos influenciar y poner el foco" en el ámbito del "respeto a las naciones sin Estado", para "recuperar más cosas para nuestro país en materia de autogobierno y, por lo menos, comenzar a poner en vías de solución ese problema territorial que siempre queda colgando".

Además, ha asegurado que "la alternativa" a un posible gobierno de PP y Vox llegará de los votos de izquierda que "las naciones sin Estado" reciban en las elecciones generales del próximo domingo.

"Buenas percepciones" el 23-J

Aizpurua ha afirmado que tienen "buenas percepciones" ante los resultados que puedan lograr en los comicios, y ha destacado que, "de nuevo, saldremos bien" de una cita electoral, "lo que significa que la gente confía en nosotros y eso siempre es un estímulo".

La candidata de EH Bildu ha señalado que el objetivo de la coalición soberanista en las elecciones es "mantener el grupo parlamentario" que han tenido durante la última legislatura y, "si es posible, incrementar nuestra representación", algo que cree que "vamos a conseguir".

Además, ha indicado que "las opciones están muy abiertas" y que hasta conocer los resultados del domingo "no sabremos cómo van a quedar las mayorías y cómo va a quedar el mapa" en el Estado, aunque ha destacado que, "de antemano, podemos decir que en Euskal Herria el mapa va a ser diferente si lo comparamos al del Estado español".

"No me atrevo a decir qué es lo que va a pasar, porque de verdad que lo veo abierto. Puede suceder de todo, aunque el riesgo de que lleguen PP y Vox está ahí. Tengo confianza en que no va a pasar y que habrá una alternativa, y la alternativa llegará de los votos de izquierda de las naciones sin estado, de esos votos que recibamos desde Cataluña y Euskal Herria. Ante el riesgo que suponen PP y Vox,la alternativa llegará de esos votos de izquierda de Euskal Herria y de Cataluña", ha asegurado.

