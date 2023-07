ERC propone a Bildu votar la autodeterminación a la vez en Cataluña y País Vasco y Otegi no lo apoya

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha propuesto este lunes a EH Bildu impulsar procesos soberanistas para hacer referendos de autodeterminación simultáneos en Cataluña y el País Vasco.

EH Bildu ha celebrado hoy un mitin con sus socios parlamentarios de ERC en Durango, la localidad vizcaína en la que el PNV, con el apoyo del PSE-EE y el voto "gratis" del único concejal del PP, arrebató la alcaldía a EH Bildu, que fue la lista más votada.

Junqueras, que ha obviado en su discurso la campaña y las elecciones generales, ha señalado que los independentistas vascos y catalanes siempre han actuado cada uno por su lado y "nos han derrotado muchas veces", según informa Efe.

"Si lo hacemos simultáneamente será mucho más difícil que nos derroten y abriremos las puertas de la comunidad internacional, que sabe que no puede dar la espalda a pueblos que pacífica y democráticamente reclaman que se respeten sus derechos individuales y colectivos", ha afirmado.

Otegi no recoge el guante

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que Euskadi y Cataluña son "dos naciones con un solo objetivo, la independencia y la república", aunque le ha quitado inmediatez a la propuesta de Junqueras.

"Cuando haya ocasión, votaremos. Cuando toque, decidiremos y construiremos la república y seremos estados independientes y no lo podrán evitar por muchas recetas represivas que pongan", ha manifestado.

En un tono electoral, Otegi ha reclamado al PNV que diga si votará o no al PP y a Alberto Núñez Feijóo en el caso de que gane las elecciones y necesite apoyos para gobernar.

"Es importante que también en Euskal Herria todos digamos a la gente qué vamos a hacer con nuestros votos. Ante esta situación, no se puede ser equidistante porque no se puede edulcorar a este PP de Feijóo, porque no hay diferencia entre el PP y Vox, tienen una dirección unificada y Vox dirige ese bloque", ha añadido.

Otegi ha asegurado que EH Bildu "inclinará siempre la balanza hacia la soberanía, la izquierda y el antifascismo".

En el mismo sentido se ha expresado la candidata al Senado en Bizkaia Jasone Agirre, quien ha recordado a los presos de ETA de Durango.

Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso y candidato, Gabriel Rufián, ha afirmado que para parar al "fascismo" no sirve "una izquierda de mentiras" como la del PSOE, "el partido de Felipe González", Lambán y García Page.

Ha sostenido que ERC y EH Bildu han "cambiado el paradigma de 45 años" de los pactos de los "nacionalistas de derechas vascos y catalanes" con los gobiernos del PSOE y del PP y han obligado a los socialistas "negociar con el independentismo de izquierdas" todos los días.

Sigue los temas que te interesan