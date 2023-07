Feijóo responde a Sánchez por llamarle "embustero": "Ellos sólo tienen el miedo, nosotros un proyecto"

La campaña electoral ha bajado al barro. Los días previos a que se abran las urnas se han enturbiado con la entrevista de Alberto Núñez Feijóo en RTVE la que se enzarzó con Silvia Intxaurrondo por un dato de pensiones, y con la decisión del PSOE de desempolvar otra vez la foto del líder del PP con un narcotraficante hace 28 años.

Este martes, en sus respectivos mítines, el presidente del Gobierno y el líder de la oposición se cruzaron reproches. Sánchez llamó a Feijóo "embustero", mientras que éste, de forma implícita, se refirió a los ataques que recibe de dirigentes socialistas: "Nosotros tenemos un proyecto, ellos sólo tienen el miedo".

El candidato popular denunció en Palma de Mallorca que los socialistas están construyendo su estrategia a base de "asustar a la gente". En ese sentido, trató de desmarcarse de la losa que trata de imponerle la izquierda con Vox, clamando por un resultado que neutralice a las "minorías y los radicales".

Feijóo volvió a pedir que se unifique el voto en torno a su candidatura para poder conformar, tras el 23-J, "un Gobierno sólido, de una pieza, que gobierne España, debido exclusivamente a las indicaciones de los españoles, sin intermediarios, sin condiciones, sin requisitos". Es decir: sin Santiago Abascal en el Consejo de Ministros.

En ese sentido, incluso planteó un desafío: "Por muy bien que nos den las encuestas, vamos a ganarle a las encuestas". En los últimos días, los tracking internos de Génova apuntan a que el suelo del PP está en 150 escaños. En su entrevista con EL ESPAÑOL, Feijóo dijo: "155 escaños sería un excelente resultado electoral que yo, en este momento, no firmaría".

"Caminos siniestros"

Para la dirección popular, el PSOE ha decidido "ensuciar la campaña". En los últimos días, varios ministros y cabezas de cartel socialistas han recurrido a una foto que vio la luz en 2013: Feijóo con un narcotraficante en aguas gallegas hace 28 años. "La desesperación les llevará por caminos siniestros...", apostillaba al respecto una de las principales dirigentes del partido.

Otro asunto candente este martes, fue el uso del presidente del Senado, Ander Gil, de un artículo de El País en el que se aseguraba que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, desconfía de Feijóo. El Ejecutivo comunitario desmintió la información de forma rotunda. Pero el dirigente socialista no se rectractó.

Que la Comisión Europea salga a desmentir al presidente del Senado por difundir bulos a 5 días de unas elecciones no es antisanchismo.



… es la realidad. pic.twitter.com/J8vn75rx3a — Partido Popular (@ppopular) July 18, 2023

"Los dirigentes del PSOE están trasladando que la presidenta de la Comisión dice que no somos gente seria. Es lamentable que la mentira llegue hasta intoxicar a la presidenta de la Unión Europea. Pido disculpas a Von der Leyen porque los españoles no somos así. El sanchismo es así, nosotros no", recalcó Feijóo.

Por su parte, Pedro Sánchez, incidió este martes en uno de los pilares en los que el PSOE está centrando los días que restan para el 23-J: en llamar a Feijóo mentiroso. En un mitin en San Sebastián, Sánchez remarcó que el líder del PP está llevando a cabo "la política del embuste".

Sánchez: "Aúpan a gente de Vox"

Para justificarse, el candidato socialista recordó las afirmaciones de Feijóo diciendo que su partido siempre ha revalorizado las pensiones conforme al IPC, algo que no es verdad, pero fue más allá y atacó sus pactos con Vox tras el 28-M.

"No deja de ser curioso. Dicen que no pactan con Vox, que no son socios de Vox y aúpan con sus votos a gente de Vox que son abiertamente machistas, negacionistas climáticos… y dicen que son un partido ecologista, feminista y a favor de los derechos LGTBI", subrayó Sánchez.

"Feijóo tiene la gran oportunidad de aclarar todos sus embustes yendo al debate que vamos a celebrar en la televisión pública", insistió, en referencia al debate que mantendrán Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal este miércoles en RTVE, al que el líder popular no acudirá.

Para ir al mitin en San Sebastián, Sánchez canceló a última hora su participación en la rueda de prensa final de la Cumbre UE-CELAC que se celebró en Bruselas. Desde Moncloa lo justifican asegurando que el presidente ha asistido a todas las reuniones importantes, pero que su ausencia se debe a que la rueda de prensa se retrasó más de tres horas.

Este movimiento de Sánchez se produce sólo un día después de que, en la misma cumbre, no asistiera a una cena de gala para acudir, en su lugar, a otro mitin en Huesca. Tanto el de Huesca como el de San Sebastián fueron mítines improvisados el domingo, con el objetivo de pelear un escaño extra en cada provincia.

