Yolanda Díaz afea a su candidato de Sevilla que no mirase a la candidata de Vox en el debate

La candidata de Sumar a la presidencia del Gobierno, Yolanda Díaz, ha hecho un llamamiento a sus militantes a "debatir de frente" con Vox. Lo ha dicho en referencia a la actitud de Francisco Sierra, su cabeza de lista al Congreso por Sevilla, que no miró a la cara a la candidata de Vox, Rocío De Meer, en el debate de Canal Sur del martes.

La vicepresidenta segunda del Gobierno ha alegado que, aunque la formación de Santiago Abascal "está fuera de la Constitución Española" y fuera de "la legalidad internacional", "hay que mirarles de frente".

En el debate del martes, Rocío De Meer echó en cara al candidato de Sumar precisamente la legitimidad de Vox: "¿Por qué antes, cuando usted se ha dirigido a mí en el debate, ha dicho usted alguien? ¿Por qué no respeta a los casi cuatro millones de personas que votan a mi formación política?"

En declaraciones a Antena 3, Yolanda Díaz ha asegurado: "Yo sé que hay gente que está muy indignada en España porque [Vox] es una formación racista, (...) que nos cosifica a las mujeres y que quiere volver a lo peor de nuestro país, pero también digo que hay que discutir y presentar el proyecto".

La líder de Sumar ha hecho memoria de los enfrentamientos en las sesiones de control en el Congreso con dirigentes del PP o Macarena Olona, exdirigente de Vox: "Creo que hay que debatir de frente con modelos políticos que son sustancialmente diferentes".

También se ha referido a la lona que colgó Vox el miércoles en Madrid en contra de la Ley del solo sí es sí, y ha lanzado una última recomendación a los de su partido: "Una persona que está preocupada por las agresiones sexuales en nuestro país no las trata así (...) por tanto, por mucha indignación que tengamos, discusiones de frente y con claridad para que la gente sepa lo que está pasando".

El debate

El martes por la noche se celebró un debate electoral entre los candidatos de las cuatro fuerzas políticas principales de Andalucía en Canal Sur. Francisco Sierra dio la espalda a Rocío De Meer cada vez que le hablaba.

El candidato Francisco Sierra (Sumar) gira la cara hacia el otro lado en este debate en Canal Sur cada vez que Rocío de Meer (Vox) le interpela y se dirige a él



Esta es la izquierda del feminismo, el respeto a la mujer y la igualdad de género



pic.twitter.com/RamYL4yXaX — Doctor Tricornio (@Doct_Tricornio) July 12, 2023

Es esta la razón por la que Yolanda Díaz ha hecho un llamamiento a confrontar con el partido de Abascal, ante el reproche que De Meer hizo a Sierra después de varias ocasiones en las que le ignoró: "Señor Sierra, lleva todo el debate sin mirarme. ¿Usted no es del partido de las mujeres, el partido feminista? ¿Por qué no me mira a la cara?".

Y la diputada de Vox añadió, tras la repetición de la actitud: "Veo que va a seguir usted en ese mismo plan. Ese es el respeto que tienen desde Sumar a los españoles, a las mujeres muy particularmente. Un respeto nulo".

