Un candidato de Sumar se niega a mirar a la cara a una diputada de Vox en un debate en Andalucía

El martes por la noche se celebró un debate electoral entre los candidatos de las cuatro fuerzas políticas principales de Andalucía en Canal Sur. Francisco Sierra, líder de Sumar por Sevilla, dio la espalda a Rocío De Meer, diputada de Vox y cabeza de lista por Almería, cada vez que le hablaba.

Ocurrió en varias ocasiones, hasta que en un momento dado De Meer se lo terminó reprochando en su intervención: "Señor Sierra, lleva todo el debate sin mirarme. ¿Usted no es del partido de las mujeres, el partido feminista? ¿Por qué no me mira a la cara?".

Sierra, aun así, no se ha dado por aludido, y la candidata de Vox ha añadido: "¿Por qué antes, cuando usted se ha dirigido a mí en el debate, ha dicho usted alguien? ¿Por qué no respeta a los casi 4 millones de personas que votan a mi formación política?"

El candidato de Sumar no ha cejado en su empeño de no mirar a su interlocutora, así que De Meer se lo ha echado una última vez en cara, ironizando sobre el feminismo que defiende el partido de Sierra: "Veo que va a seguir usted en ese mismo plan. Ese es el respeto que tienen desde Sumar a los españoles, a las mujeres muy particularmente. Un respeto nulo".

En una ocasión anterior, la candidata de Vox también le habló directamente al político de Sumar para afear que hubieran gastado dinero público en hacer estudios sobre la masturbación y el género no binario. También en ese momento dio la espalda a Rocío De Meer.

