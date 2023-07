Sánchez anima a votar al PSOE "y también a Sumar" para no depender de partidos como ERC y Bildu

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE para el 23-J, Pedro Sánchez, ha pedido este miércoles que los votantes de izquierdas votan a su formación "y también a Sumar", el proyecto de Yolanda Díaz, para no depender de partidos como ERC y Bildu. Lo ha hecho recordando que no pudo reformar la Ley Mordaza por la falta de acuerdo con los independentistas.

"La reforma de la Ley Mordaza es de los pocos compromisos que no hemos cumplido", ha reconocido Sánchez en el pódcast Hora Veintipico, recordando la falta de acuerdo entre el PSOE y ERC y Bildu. "Animo a los votantes progresistas a votarnos. Porque cuantos más escaños tengamos PSOE, y también Sumar, no dependeremos tanto de estos grupos y podremos derogar la Ley Mordaza", ha añadido.

La derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, que fue uno de los principales compromisos de Sánchez antes de llegar a la Presidencia del Gobierno, fracasó el pasado mes de marzo tras una falta de acuerdo entre el PSOE, que presentaba la reforma, y ERC y Bildu.

[Moncloa admite la derrota en el debate y el mal resultado para Sánchez pero minimiza sus efectos]

Si bien los socialistas consiguieron arrancar un acuerdo de mínimos a Unidas Podemos bajo la premisa de que era mejor una reforma pequeña que ninguna reforma, no sucedió lo mismo con los independentistas.

La principal reclamación de ERC y Bildu era retirar de la norma los apartados de desobediencia y faltas de autoridad a los agentes policiales, que constituyen la mayor parte de las sanciones amparadas en la ley, y prohibir las pelotas de goma y las devoluciones en caliente. Los términos en los que planteaban aquello eran inaceptables para los socialistas.

Rajoy y Vox

Sánchez ha aparecido este miércoles en el pódcast Hora Veintipico, dirigido por el humorista Héctor de Miguel, Quequé. El programa, emitido en diferido, fue grabado la semana pasada, antes del debate, y responde a la estrategia que está siguiendo Moncloa para acercar al presidente a los electores más jóvenes.

Aunque gran parte del programa ha versado sobre su lado más humano, sobre cómo es vivir en el Palacio de la Moncloa principalmente, el presidente no ha desaprovechado la ocasión para insistir en los acuerdos entre Vox y el Partido Popular.

"Mariano Rajoy fue el primero que me alertó de Vox", ha asegurado, recordando una reunión que tuvo con el popular cuando este aún era presidente. "Me trasladó su preocupación por Vox, cuando aún en ninguna encuesta salía Vox, no había concejales de Vox... y él ya tenía claro que era un riesgo", ha añadido.

Sánchez ha acusado al PP de Alberto Núñez Feijóo de "ultraderechizarse" y asumir el discurso de la ultraderecha tras los pactos entre ambos partidos después del 28-M.

