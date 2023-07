Sánchez desafía a la JEC atacando al PP en Vilna mientras era expedientado por lo que dijo en Bruselas

Mientras la Junta Electoral Central estudiaba si expedientar o no a Pedro Sánchez por usar el Consejo Europeo en Bruselas como plataforma para atacar los pactos del PP y Vox, el presidente repitió la operación este miércoles en Vilna (Lituania) durante la cumbre de la OTAN. Casi en paralelo, mientras se firmaba la reclamación de la JEC, el candidato del PSOE no retrocedía.

"Criticar los pactos que nos están haciendo retroceder", defendía Sánchez, "es un servicio público". "Me considero un político con convicciones y principios, y me rebelo cuando oigo una sarta de mentiras como las del debate, cuando se blanquea a un partido machista como Vox y contra el uso descarnado que se está haciendo del terrorismo", recordaba este miércoles.

El expediente incoado a Sánchez se refiere a unas declaraciones anteriores, las que protagonizó los días 29 y 30 de junio desde Bruselas para alertar contra un hipotético pacto entre el PP y Vox para gobernar España. La JEC, en la sentencia a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, recuerda que declaraciones de este tipo "vulneran el principio de neutralidad" al que está obligado como presidente del Gobierno.

[La Junta Electoral Central abre expediente a Pedro Sánchez por hacer campaña en Bruselas]

No es la primera vez que el líder del PSOE desafía al árbitro electoral y es sancionado por ello. Ya en octubre de 2019, durante una entrevista concedida a laSexta, el presidente utilizó los salones de la Moncloa para presumir en varias ocasiones del rumbo económico del país.

También sus ministras portavoces, tanto Isabel Celaá como la actual Isabel Rodríguez, han recibido varios expedientes similares por utilizar ilegítimamente las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros.

"No sé si tiene rendimiento electoral o no tiene rendimiento electoral. Creo que el servicio público que debo hacer también, no solamente como presidente del Gobierno sino como secretario general del PSOE, es denunciar este tipo de actitudes a la hora de ejercer la política", sostenía el candidato socialista.

La escenografía de este miércoles en Vilnes es, además, la prácticamente la misma que se dio en junio durante el Consejo Europeo. Entonces, el presidente transgredió la Ley Electoral con el respaldo de la bandera de España y la europea, ambas a su espalda, mientras que esta vez cambió la europea por la de la OTAN.

[Sánchez se "rebela" contra el PP por "blanquear a Vox y utilizar el terrorismo" y presume de "principios"]

Desde su derrota ante Alberto Núñez Feijóo en el debate de Atresmedia, Pedro Sánchez ha dedicado todos los recursos posibles en denunciar a una oposición que, a su juicio, "se basa en la mentira y la manipulación". "Estas declaraciones se hacen para socavar la confianza de la gente en sus instituciones y en la democracia española", defendió sobre las críticas al voto por correo. El PP ya está estudiando denunciar de nuevo estas declaraciones.

El PSOE cree que PP y Vox están insinuando que los responsables de Correos, una empresa pública que el propio Feijóo dirigió entre 2000 y 2003, actúan de mala fe para dificultar el voto postal antes de las elecciones del 23-J. Estas acusaciones de pucherazo, que ya se repitieron en los anteriores comicios de mayo, suponen "una sarta de mentiras" a ojos del presidente.

El problema, en este caso, es que la Ley Electoral es muy clara sobre cuándo un representante del Gobierno puede o no pronunciarse de este modo. El principio de neutralidad, según recoge la LOREG, establece que desde la convocatoria de las elecciones y hasta su celebración, los poderes públicos no pueden realizar manifestaciones que contengan alusiones a los logros obtenidos ni hacer campaña contra el adversario electoral.

Sigue los temas que te interesan