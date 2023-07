Sánchez, ahora contra los sondeos: sólo da "credibilidad" al CIS y a la encuestadora de PRISA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que los únicos sondeos que dan datos fiables son el CIS y 40dB, la encuestadora del grupo PRISA. Son los estudios que afirman que podrá volver a ser presidente tras el 23-J.

En la entrevista que ha dado en la cadena SER, el líder del PSOE ha hablado de que hay "una ensalada de encuestas extraordinaria" y que, "al final" lo que publican los medios de comunicación "es más un ejercicio de fe que un análisis científico de lo que realmente piensa la ciudadanía".

En este punto, ha hecho una comparación con MasterChef, el programa gastronómico de TVE: "Yo le doy un plato, pero le digo antes cuáles son los ingredientes de ese plato. Y eso lo hace el CIS, lo hace por ejemplo Belén Barreiro con 40dB en el grupo PRISA y no lo hace ningún otro medio de comunicación".

"Yo, lo que me diga otro medio de comunicación -no quiero señalar a ninguno- es que no le puedo dar credibilidad", ha añadido. Eso sí, se ha apresurado a decir justo después: "Usted podrá estar o no de acuerdo con las estimaciones. (...) Pero creo que aquí lo que hay que demostrar y hay que exigir es transparencia porque, si no, es un ejercicio de fe".

Pedro Sánchez ya habló de este tema en el programa de Ana Rosa Quintana hace poco más de una semana, y citó como empresa demoscópica de referencia, además del CIS y 40db, a la encuestadora de eldiario.es.

Este jueves, con Ángels Barceló, ha distinguido entre las encuestas del CIS y "las que vienen de medios de comunicación". Y a la pregunta de la directora de Hoy por hoy de si se planteaba cesar a Tezanos, ha respondido: "Pero si es que el CIS publica de forma transparente todos sus datos. Hay encuestas en las que ha acertado y otras en las que no, pero publica sus datos. Y lo que importa es la transparencia".

El último estudio del CIS, publicado este jueves, vuelve a ofrecer unos resultados muy alejados de los que presentan las empresas demoscópicas privadas. En concreto, el instituto que dirige José Félix Tezanos sitúa a Sánchez por delante de Alberto Núñez Feijóo en estimación de voto. Según este barómetro, el PSOE obtendría un 31% de los votos, mientras que el de Feijóo se quedaría en el 29,6%.

Además, el CIS posiciona a Sumar por delante de Vox, lo que facilitaría una reedición del Gobierno de coalición. El estudio de Tezanos se realizó entre el 30 de junio y el 5 de julio y no incluye, por ello, el resultado del cara a cara del lunes.

El CIS anterior del pasado jueves, 5 de julio, otorgaba al Partido Popular una ligera ventaja del 0,2% respecto al PSOE. Tezanos en ese momento daba a Pedro Sánchez una estimación de voto del 31,2% y a Feijóo, el 31,4%. En tan solo una semana, según la encuesta del CIS, hay un descenso de 1,6% del PP en estimación de voto.

