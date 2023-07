Sánchez acusa a Feijóo de intentar que se "desconfíe del proceso electoral" por sus palabras sobre Correos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado a su adversario en las elecciones del próximo 23-J, Alberto Núñez Feijóo, de intentar "crear desafección para que la gente no vaya a votar o desconfíe del proceso electoral". Lo dice a raíz de las últimas declaraciones del líder del PP sobre el voto por correo.

Feijóo lleva desde este miércoles denunciando que Correos no está gestionando bien el voto por correo y que, por ello, hay riesgo de que mucha gente se quede sin votar en las próximas elecciones generales. Llegó a pedir a los carteros que hicieran horas extra para asegurar que todo el mundo pueda votar.

Sánchez, en un papel más presidencial que de candidato, ha asegurado en una entrevista en la Cadena SER que "España es una democracia robusta" y que "vamos a tener un proceso limpio".

Este jueves termina el plazo para solicitar el voto por correo y las cifras ofrecen una participación histórica. Según Correos, un total de 2,4 millones de personas han solicitado esta modalidad de voto, el dato más alto jamás registrado y que supone más del 6% del censo electoral total.

Si bien desde Correos han reconocido que se ha producido una suerte de cuello de botella con las solicitudes, la entidad salió este miércoles a responder a Feijóo y aseguró que las horas extra ya se pagaban, que se ha reforzado la plantilla y que el voto por correo será efectivo para aquellos que lo deseen.

Feijóo, por su parte, ha concedido otra entrevista esta mañana en la que ha asegurado que no está hablando de "pucherazo". "Hablo del atasco que se está produciendo y de que muchos ciudadanos dicen que han pedido el voto hace 10 días y que no lo tienen", ha añadido.

"Toda esta historia de Correos no deja de ser una cortina de humo para que no se vean hoy los pactos en Extremadura y la Comunidad Valenciana", ha asegurado Pedro Sánchez en la SER. El candidato socialista se refiere a que en ambas comunidades se harán efectivas este jueves las coaliciones entre el PP y Vox al tener lugar las investiduras.

"No quieren derogar el sanchismo, quieren derogar el progreso", ha asegurado Sánchez. El presidente ha afirmado que las del 23-J no serán unas elecciones "como las del pasado" en las que había alternancia entre dos partidos. Ahora, dice, se decide entre "un gobierno progresista" y "una opción de gobierno ultraconservadora".

Ante las preguntas de si el PSOE facilitaría un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo para que Vox no entre en el Ejecutivo, Sánchez no ha respondido directamente, pero su respuesta sí ha indicado que no lo haría.

El presidente ha recordado que hasta en dos ocasiones en 2019 pidió el apoyo del PP y no lo tuvo (para evitar la repetición electoral y el posterior Gobierno de coalición con Unidas Podemos).

También ha recordado que el PP perdió las elecciones del 28-M en Extremadura y que, sin embargo, habrá un Gobierno del PP con Vox y que el PSOE ganó las elecciones en Canarias y que el PP facilitará un Ejecutivo de la segunda fuerza, Coalición Canaria. "Tenemos que quitar esa cortina", ha dicho, criticando la idea de que gobierne la lista más votada.

Aupar a Yolanda Díaz

En la entrevista de este jueves, Sánchez ha hablado de Yolanda Díaz tanto como no lo había hecho nunca. Hasta en cuatro ocasiones ha mencionado a la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, reivindicando la coalición que pretende lograr con ella tras las elecciones del 23-J.

Tal y como ya contó este diario, Moncloa había apostado en un inicio por ningunear a la líder de Sumar apelando al voto útil. Sin embargo, se acabó optando por virar la estrategia al ver que Díaz estaba sirviendo para pelear el cuarto o quinto escaño a Vox en provincias que reparten muchos y, con ello, disputarle el tercer puesto a los de Santiago Abascal.

"Yolanda es una candidata capaz, es una mujer con fuerza y criterio y el planteamiento de un Gobierno progresista entre ella y yo es un elemento movilizador", ha asegurado el presidente.

