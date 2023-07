Guardiola anuncia un plan para erradicar la violencia de género y asumirá las competencias de Igualdad

La candidata a la presidencia de Extremadura por el Partido Popular, María Guardiola, ha anunciado este jueves en su discurso de investidura en el parlamento extremeño un plan regional para erradicar la violencia de género, así como que asumirá persona las competencias de Igualdad para "garantizar así su carácter prioritario", si sale elegida presidenta.

"Nosotros sí nos tomamos en serio la igualdad, trabajamos día a día para su plena realización", ha declarado, para anunciar que no creará una consejería del ramo sino que esa responsabilidad recaerá directamente sobre ella.

Con respecto al plan para combatir la violencia de género, ha explicado que este recogerá medidas de sensibilización y prevención, además de la detección de los casos de "violencia machista" y de atención a las mujeres víctimas, a las que quiere proporcionar autonomía socioeconómica".

"Ni un paso atrás. Ni un eufemismo más. No vamos a permitir que el dolor y la tragedia de muchas mujeres sea utilizado como arma política", ha recalcado, lo que ha provocado los aplausos de la bancada del PP.

En su intervención, Guardiola ha señalado que se ha avanzado en igualdad pero "queda un largo camino por recorrer juntos", tras lo que ha señalado que "se habla mucho de feminismo en estos días de augurios terribles", frente a lo que ha reafirmado que las mujeres del PP no admiten "lecciones de feminismo ni de igualdad de nadie, siempre han existido mujeres que con su vida y con su esfuerzo lucharon por la igualdad".

También ha anunciado la primera Estrategia de Conciliación de Extremadura con el fin de caminar hacia la corresponsabilidad entre hombres y mujeres.

"Que viene el lobo"

Durante su intervención en la Asamblea, Guardiola ha vaticinado que con la entrada del nuevo gobierno "alguien anunciará con tono catastrofista un retroceso en derechos sociales" en Extremadura, y ha lamentado que "fruto de la desesperación política se recurrirá a la hipérbole", ha dicho.

"Alguien basará su discurso en el manido cuento de 'que viene el lobo'", ha lamentado la candidata del PP, quien ha reivindicado la "responsabilidad de recuperar el prestigio de las instituciones", algo que prevé hacer "con diálogo, construyendo juntos y atados al mástil de la vocación de servicio público para no caer en los brazos terribles de las sirenas" y "no sucumbir a la manipulación, a los aplausos interesados y al odio".

En ese sentido, Guardiola ha valorado que "los ciudadanos ya no se dejan engañar por el cuento del temor", ya que a pesar de los avisos, "el lobo no apareció por Andalucía, no apareció por Madrid y tampoco se le verá por Extremadura".

"Construiremos y no derribaremos, escucharemos y no mandaremos callar, avanzaremos y no daremos ni un paso atrás", ha reivindicado Guardiola.

La representante del Partido Popular desarrolla esta tarde su discurso de investidura, sin límite de tiempo. Será este viernes cuando tendrá lugar la votación, que se prevé que gane gracias al apoyo de los cinco parlamentarios de Vox.

