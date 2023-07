Amnistía Internacional hace decir a los políticos lo contrario de lo que hacen con Inteligencia Artificial

Amnistía Internacional ha publicado este lunes un vídeo con una recreación de los cuatro principales candidatos al 23-J, Pedro Sánchez, Alberto Núñez-Feijóo, Santiago Abascal y Yolanda Díaz, en las que todos defienden posturas contrarias a las que han defendido públicamente en relación con los derechos humanos. Para este vídeo, la entidad ha utilizado la inteligencia artificial.

Por ejemplo, muestra a Pedro Sánchez diciendo: "Ahora sí lo tengo claro. Voy a dar marcha atrás y esclareceré el centenar de muertes y desapariciones de la valla de Melilla del año pasado".

La realidad, sin embargo, fue que Sánchez dijo en su día que el incidente fue "bien resuelto". Luego rectificó, asegurando que "no había visto las imágenes de los asaltantes" cuando pronunció esa frase.

Feijóo, en el vídeo, dice que va a reformar la Ley Mordaza y que "desde ahora ya no será delito hacer chistes con la Iglesia". Además, cita a un rapero para dar credibilidad a estas palabras: "No se enteran, no pueden encarcelar el arte". En diciembre de 2022, el candidato del PP animó a una manifestación de policías y guardias civiles contra el Gobierno precisamente por la Ley Mordaza.

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, también aparece en el montaje, afirmando: "Permítanme que les dé un dato: yo me comprometo ahora a hacer realidad el acceso universal a la sanidad. Eso sí es sumar a los derechos humanos". Con todo, la lista de espera quirúrgica, según los datos de EpData, ha aumentado de 650.000 personas a 800.000 en los dos últimos años, con ella de vicepresidenta en el Gobierno.

Santiago Abascal habla de "todas y todos" y defiende que "celebraremos juntos la diversidad sexual y, por supuesto, lucharemos contra la violencia de género". Como es sabido, el presidente de Vox niega el concepto de violencia de género, porque cree que es un "concepto ideológico", y lo sustituye por el de "violencia doméstica".

El director de comunicación de Amnistía Internacional España, Miguel Ángel Calderón, ha explicado en un comunicado que "es solo una cuestión de voluntad política que estos discursos se conviertan en políticas reales a favor de los derechos humanos y que se pongan en marcha en la próxima legislatura".

La organización no gubernamental ha dejado claro desde el principio que es un vídeo desarrollado con IA para no dejar lugar a la confusión, iniciando con la idea de que "los políticos dan un vuelco inesperado a su campaña". Y terminan añadiendo, en el montaje realizado por United Unknown: "Este vídeo no es real, pero nos gustaría que lo fuera".

