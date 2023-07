Vara ve "indecente" el intento de Feijóo de llamar a los barones para que gobierne el más votado

Guillermo Fernández Vara, presidente en funciones de Extremadura y candidato del Partido Socialista a las elecciones autonómicas celebradas el pasado 28-M, ha calificado de "indecente" el intento de Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, de llamar a los barones socialistas a para que gobierne la lista más votada.

"El único partido que en la historia reciente de España se ha abstenido para que el PP pudiese gobernar fue el PSOE. Es indecente que llame a los barones para pedir que gobierne la lista más votada, a mí que no me llame", declaró durante su entrevista en el programa Al rojo vivo. "Feijóo debería aplicarse esta situación en su propia persona, en Extremadura va a gobernar la lista que no ha ganado", añadió.

Hace dos días, en una entrevista en la Cadena Ser, Guillermo Fernández Vara ya se había pronunciado en estos términos. "Resulta indecente", dijo por aquel entonces.

▶ María Guardiola ha renunciado a sus principios y los ha pisoteado para llegar a un acuerdo con VOX.



El PP y VOX han usado Extremadura como laboratorio para pactos futuros y para lo que quieren hacer en el Gobierno de España.



📺 @DebatAlRojoVivo

🗣️ @GFVara #Extremadura 🌹 pic.twitter.com/5UGaShU3kQ — PSOE de Extremadura /❤️ (@psoeex) July 6, 2023

Vara ha asegurado que, pese a todo, le cogerá el teléfono al líder de los populares, aunque su opinión no va a cambiar. "Le diré que no, hacer recaer en el PSOE esta responsabilidad con lo que han hecho en Extremadura es de trileros", remarcó.

También esta mañana, en otra entrevista -esta concedida a Canal Extremadura Radio- ha añadido que España ha entrado en una dinámica de reparto electoral en la que las mayorías por parte de una sola formación "no son posibles".

[Feijóo arranca la campaña en su pueblo natal para pedir que "un chaval de aldea" llegue a La Moncloa]

Sobre el acuerdo programático firmado entre PP y Vox en la región, ha dicho que lo más le preocupa es lo que "no dice", ya que le parece "inaudito" que en una región donde por las mañanas piden más docentes, médicos y enfermeros, por la tarde se proponga quitar el impuesto de patrimonio a quienes más patrimonio tiene en Extremadura, detalla Europa Press.

"Es decir una cosa y la contraria, son absolutamente incompatibles. Y ya lo vamos a ver, si lo vamos a comprobar. Si la realidad de todo esto ya la hemos vivido. Cuando el PP ha gobernado, lo público ha sufrido", ha recalcado.

