Macarena Olona inicia su campaña en un club de alterne : "Es un lugar habitual para los políticos"

Macarena Olona, exdirigente de Vox, sorprendió sacando adelante un partido político nuevo hace pocas semanas, Caminando Juntos. Ahora, su campaña electoral se iniciará en un club de carretera de Atarfe, municipio granadino de 19.000 habitantes.

Olona ha informado en sus redes sociales que Caminando Juntos "arranca la campaña en un lugar habitual para políticos". Y añade: "Pero sin hipocresía social. Las consumiciones no se pagarán con dinero público".

Según dice, su forma de agradecer a los asistentes su presencia en el acto será invitándoles a lo que quieran tomar, pero pagando de su bolsillo o con el dinero de su partido.

[Macarena Olona registra el partido Caminando Juntos y se presentará el 23-J a las elecciones generales]

El evento contará con la presencia de trabajadoras del establecimiento. Olona viene mostrando desde hace tiempo su solidaridad con el colectivo de prostitutas. Su número uno en Valencia, Susana Pastor, es la presidenta de la Asociación de Trabajadoras Sexuales.

Mañana vamos a tener un arranque de campaña muy especial en Granada con @C_JEspana. Spoiler: no vamos a pegar carteles. Somos más de abrir nuevos caminos. pic.twitter.com/vAiN8rw41t — Macarena Olona (@Macarena_Olona) July 5, 2023

Caminando Juntos no podrá concurrir por la circunscripción de Madrid a las elecciones del 23 de julio al no haber podido reunir los avales necesarios. La Ley Orgánica del Régimen Electoral exige que los partidos que no tengan representación en el Congreso "necesitarán la firma, al menos del 0,1% de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la pretendan su elección".

Finalmente, la formación se presentará en diez circunscripciones: Granada, Alicante, Murcia, Valencia, Málaga, Cádiz, Sevilla, Salamanca, Segovia y Palencia.

La semana pasada, en su perfil de Twitter, Olona agradeció a los simpatizantes de su partido su labor durante la recogida de avales. "Hemos usado poco los tacones y mucho las zapatillas", dijo sobre ese proceso. "Decidimos dar un paso al frente y colocarnos en mitad del fuego cruzado de los bloques del bipartidismo, que se habían quedado a solas tras la renuncia de Ciudadanos", señaló.

Macarena Olona, en una entrevista que concedió a EL ESPAÑOL a finales de mayo, decía que era necesario que su "salida de la política se produjera con un golpe traumático", para poder percibir "que había estado metida en una auténtica trinchera de odio".

En esa entrevista también argumentó la creación de Caminando Juntos con estas palabras: "Saqué una premisa para mi camino, que es la que me está llevando a recorrer toda España con los dos pies, el derecho y el izquierdo". Y afirmó que "no se puede gobernar a una nación desde una esquina", en clara alusión a su expartido.

Sigue los temas que te interesan