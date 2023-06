Sémper asegura que "fue un error" que el PP de Casado votase en contra de la reforma laboral

El portavoz de Campaña del PP, Borja Sémper, considera que fue "un error" que la antigua dirección de Génova -con Pablo Casado a la cabeza- decidiera votar en contra de la reforma laboral. Estas declaraciones se producen después de que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, se comprometiera a mantener el "tronco" de la misma.

Así se ha pronunciado Sémper en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, al ser preguntado por estas palabras de Feijóo en las que aseguraba que, si alcanza el poder, mantendrá gran parte de esta reforma laboral que el PP rechazó en el Congreso, aunque salió adelante gracias al apoyo por equivocación de un diputado del PP.

En este contexto, Sémper ha defendido esta posición de Feijóo alegando que "lo que no va a hacer es ir en contra de los agentes sociales y del tejido empresarial", haciendo referencia a ese acuerdo con el que se aprobó la reforma laboral.

Sin embargo, el dirigente 'popular' ha recordado que él mismo no estaba en política cuando se votó la reforma laboral en el Congreso, al igual que Feijóo no dirigía el partido en aquel momento, aunque "lo que decían los expertos es que la reforma era el mismo documento" de la antigua reforma laboral del PP.

En relación al acuerdo del PP y Vox en Extremadura, Sémper ha asegurado que "no supone ningún cambio en los principios fundamentales del Partido Popular". "Este acuerdo no va a tener ningún cambio en los principios fundamentales que defiende el PP y que, como dijo Guardiola, son líneas rojas; principios fundamentales inamovibles y que en este acuerdo no solo se respetan, sino se potencian", ha dicho.

En virtud de este pacto, María Guardiola presidirá la Junta de Extremadura en coalición con Vox, que ostentará la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

En opinión de Sémper, el acuerdo es una "buena noticia, no solo para Guardiola, sino para los ciudadanos de Extremadura", entre otras cosas, porque "no van a tener que verse abocados a una repetición electoral, que sería descabellado", ha apostillado.

Ha insistido en que lo importante es que los ciudadanos de Extremadura van a tener un gobierno "estable, sólido y van a tener un cambio" en la comunidad "para poder afrontar el futuro con ambición" después de tantas décadas de Gobierno socialista.

