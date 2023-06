El 'Verano Azul' del PP: pide un sacrificio en vacaciones para que Pedro Sánchez "haga las maletas"

El Partido Popular ha dado a conocer su vídeo para la campaña electoral del 23-J. Borja Sémper ha presentado 'Verano Azul', el spot que pide un sacrificio a los españoles para que Pedro Sánchez "haga las maletas". Al ritmo de la mítica canción de la histórica serie de televisión, la formación de Alberto Núñez Feijóo busca "generar ilusión" en la población de cara a las elecciones para terminar con el Gobierno del PSOE.

El portavoz de campaña afirmó que los populares tratarán de "generar ilusión" y hablará "en positivo" de España contra "el odio y el enfrentamiento". Sémper aseguró que Feijóo intentará "recuperar la esperanza en la buena política" y ha hecho un llamamiento a votar pese a la complicación por las fechas veraniegas en una campaña que ha calificado como "atípica".

El vídeo del PP afirma que el 23-J es "una gran oportunidad" para hacer por Pedro Sánchez todo lo que "no ha hecho" por los españoles y que "se vaya a su casa" tras las elecciones generales. "Es el momento de hacer que este verano que nos han pitado tan negro, sea en realidad un verano azul para todos", afirma la voz en off del spot.

El "verano azul" del PP

El PSOE no tardó en reaccionar al vídeo de los populares. Alfonso Rodríguez Gómez Celis, vicepresidente primero del Congreso y secretario de Política Municipal, ha respondido al PP con otro vídeo en el que decenas de sombrillas azules salen volando en una playa.

Sémper, número tres de la lista del PP por Madrid, dio a conocer la campaña descalzo, con las gafas de sol colgadas de la camisa, en la arena y rodeado de sombrillas. El portavoz también abordó la ruptura de la negociación con Vox en Extremadura. "Quien tiene un 8% de los votos no puede imponer a la mayoría su orientación política", afirmó.

Pactos y debates

"Quien quiera pactar con el PP tiene que saber que no puede llevar al PP a un lugar en el que el PP no cree que deba estar", avisó a Vox para futuras negociaciones. Sobre el pacto en la Comunidad Valenciana volvió a insistir en que "no va a haber una sola política" contraria a la lucha contra la violencia de género.

Sobre este tema también quiso incidir en que "no sólo no hay que prohibir las concentraciones contra la violencia machista, sino que hay que promoverlas". El portavoz del PP aseguró que "Feijóo no tiene problema en medirse cara a cara" con Pedro Sánchez si "quiere dejar fuera a Yolanda Díaz".

"Nos vale formato a tres, con sin Yolanda", sentenció. Además, anunció que el PP ha emplazado al PSOE a reunirse este lunes para "mantener un encuentro" y "negociar las condiciones" de los debates electorales".

