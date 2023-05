Feijóo cierra la campaña confiado en la victoria: "No vamos a defraudar"

Con elevadas expectativas de ganar, el Partido Popular concluyó en la tarde-noche de este viernes, en un abarrotado auditorio en las afueras de Madrid, la campaña electoral para las municipales y autonómicas del 28-M, con José Luis Martínez-Almeida, Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo.

En su último discurso tras recorrer miles de kilómetros por toda España, líder del Partido Popular profundizó en su teoría de que estos comicios, en realidad, no van de "votar a un alcalde", sino que son el principio para "derogar el sanchismo", estableciendo así un plebiscito sobre la continuidad del presidente del Gobierno en la Moncloa.

Por ello, el primer mensaje que lanzó ante su parroquia fue: "No vamos a defraudar. Vamos a ganar las elecciones municipales y autonómicas otra vez, eso es un gran resultado". Después, dedicó la mayor parte de su intervención a responder a la pregunta de "¿derogar al sanchismo para qué?".

🔵 En nombre de la buena política.

🔵 Y del futuro de todos los españoles.



Ante la "militancia más enérgica que tiene el PP en toda España, la de Madrid", Feijóo fue desgranando una serie de disyuntivas entre la alternativa que propone y el sanchismo. "Entre las mentiras y la palabra, la palabra; entre violadores o víctimas, víctimas; corruptos o política limpia, política limpia; insultos y el respeto, respeto".

"Entre la asfixia fiscal o menos, menos impuestos; empobrecimiento y los avances, los avances; inflación o progreso, progreso; independentismo o la unidad, la unidad; Podemos o los intereses generales, interés general; Bildu o la dignidad, la dignidad; entre el PSOE o la calidad democrática, la calidad democrática". Finalmente, proclamó: "Entre el sanchismo o España, ¡España!".

Feijóo repasa los escándalos del PSOE

Después, el líder del PP recordó que la campaña "empezó con Bildu incluyendo asesinos en sus listas", aunque eso "parece que ya es prehistoria". Acto seguido, se refirió a la retahíla de escándalos que se han ido sucediendo en las últimas horas y que afectan directamente al PSOE.

"Hace dos días que detuvieron por agresión al número dos del PSOE de Tenerife, los socios de Sánchez en Melilla han vuelto a las andadas comprando los votos. El partido de Sánchez está siendo investigado por comprar votos. El número dos del PSOE de Andalucía ha sido imputado por un caso de secuestro a punta de pistola".

[Ayuso señala a Sánchez por los casos de compra de votos: "Se irá como llegó, con intento de pucherazo"]

De todo ello se sirvió Feijóo para insistir en la idea principal que quiso transmitir durante el cierre de campaña: "Entonces, ahora quizás encontramos la respuesta de por qué hay que derogar el sanchismo".

Sobre los candidatos a la alcaldía de Madrid y a la comunidad, abogó por construir una "mayoría suficiente". Especialmente llamativas fueron sus palabras sobre Ayuso y las supuestas diferencias que tiene con ella. "El día que no me preguntan mi opinión sobre lo que dice Ayuso, es que Ayuso no está en forma", apostilló con sorna.

Acto seguido, añadió: "En el PP se opina, se habla, se debate libremente, porque no somos una secta, somos un equipo, por eso se gana claramente. Eso sí, no sé en qué siglo piensan que estamos, en el siglo XXI una mujer habla por sí misma, dice lo que quiere. Por todos estos motivos, quiero que Ayuso siga siendo nuestra presidenta".

Cuando todavía quedaban dos horas para seguir pidiendo el voto, Feijóo volvió sobre la importancia que tienen estas elecciones. "El sanchismo lo ha manchado todo, lo digo desde el respeto, veo al presidente que no tiene límites. Su partido ha sido incapaz de ponerle freno, tenemos que hacerlo el conjunto de los españoles porque su partido no ha sido capaz", enfatizó.

Como ya hizo en anteriores ocasiones durante esta campaña, Feijóo apeló al voto útil pidiendo el apoyo de "una inmensa mayoría de españoles". Pero no sólo. Especialmente a reclamó los votos de aquellos que "se consideran liberales y que ya no se ilusionan con Ciudadanos, un proyecto que tuvo su importancia y que ya está en nuestro carril". O de "los que votaban al PP y votaron a Vox y quieren gobiernos fuertes".

En ese sentido, también quiso cortejar a antiguos votantes del PSOE, "un partido que fue de Estado y que ahora no lo es porque gobierna con fuerzas que quieren destruir el Estado".

Finalmente, arengó: "Amigos, os pido el voto solemnemente, lo hago con toda la humildad pero con toda la determinación. Que concentréis el voto en este partido que es el Partido Popular. Os pido una oportunidad, no os vamos a defraudar".

