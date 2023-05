La Fiscalía investiga a un concejal del PP por el robo de votos en un pueblo de Cáceres de 380 habitantes

La Fiscalía de Plasencia está investigando si un concejal del PP y teniente de alcalde en el municipio de Casares de las Hurdes ha coaccionado a varios electores para que voten a favor de su partido. Los hechos, según un decreto al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, "revisten caracteres" de un delito de coacciones "como medio para cometer un delito por infracción de los trámites para el voto por correo".

El denunciado es Miguel Ángel Domínguez Duarte, edil y teniente de alcalde en dicho municipio cacereño, que cuenta con apenas 386 habitantes. Además, concurre como número dos del PP a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.

Según este escrito, Domínguez Duarte se desplazó a otra localidad, la de Vegas de Coria (240 habitantes). Allí, se dirigió al domicilio de un joven para que le diera el voto por correo que había recibido esa misma mañana. Dicha persona no se encontraba en la vivienda, pero el político entró igualmente en el domicilio y se llevó su voto y el de su primo, que sí estaba en la casa.

"De este modo, los electores afectados no podrían votar ni por correo ni de forma presencial si el denunciado lo utilizaba a su favor", asegura la Fiscalía en su escrito.

El vídeo recibido por la Fiscalía de Cáceres para denunciar el robo de votos por correo.

"Los hechos, en principio y sin perjuicio de una calificación ulterior más depurada, revisten caracteres de un delito de coacciones del artículo 172 del Código Penal como medio para cometer un delito por infracción de los trámites para el voto por correo del art. 141 de la Ley Orgánica Electoral General", subraya el decreto.

El documento lo firma la Fiscalía Provincial de Cáceres, que es la que ha abierto la investigación. No obstante, a renglón seguido, la remite a la Sección Territorial de Plasencia, al ser esta la competente geográficamente.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la Fiscalía placentina ha encargado a la Policía Judicial de la Guardia Civil que elabore un informe sobre los hechos. Y ha informado de lo ocurrido a la Junta Electoral de Zona.

[Coalición por Melilla compró votos con las mordidas por "concesión de obras", según la Policía]

La Fiscalía de Cáceres recibió un escrito de dos folios junto a un vídeo de lo ocurrido. EL ESPAÑOL ha tenido acceso a dichas imágenes. En ellas se ve cómo el denunciado se acerca a la vivienda y recoge lo que parecen ser papeletas del interior. Había varias personas alrededor, que presenciaron los hechos y los grabaron con el móvil. Una de ellas le apercibe y amenaza con llamar a la Guardia Civil.

Este periódico ha tenido acceso a la denuncia que derivó en esta investigación. En ella, se relata que el teniente de alcalde, "con el uniforme del trabajo y en horario de trabajo" se dirige al domicilio y ordena al primo que le entregue los votos.

"Entra a coger el voto de [nombre omitido], haciendo caso omiso a los testigos que le decían que eso no lo podía hacer", relata el documento.

"No sabemos cómo ha podido saber que los votos se habían recibido ese día y en ese domicilio", señala. Al final del documento, el denunciante, que no es ni el joven dueño de la vivienda ni su primo, desliza que "no es una actuación aislada", sino "que sucede con más electores". Y señala que el PP local habría "coaccionado" a los dos electores para que les entregasen sus votos a su favor.

Sigue los temas que te interesan