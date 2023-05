Lambán en peligro: la derecha lograría la mayoría absoluta si se mantiene la tendencia

Aragón está a punto de convertirse en una de las comunidades autónomas que cambiará el color de su gobierno el próximo 28-M. El PP de Jorge Azcón sigue creciendo y, junto a la subida de Vox, ambos podrían superar el umbral de la mayoría absoluta y desbancar al actual Ejecutivo de Javier Lambán. Ya no les haría falta, por lo tanto, un tripartito con Aragón Existe.

Esto es lo que se desprende del último sondeo realizado por SocioMétrica para EL ESPAÑOL. El PP de Azcón obtendría el 33,9% de los votos, sería el partido más votado, y sacaría entre 27 y 28 escaños. Vox, por su parte, sería la tercera fuerza con el 9,9% de los votos y entre seis y siete escaños.

La mayoría, sin embargo, sigue siendo muy frágil. El umbral está en 34 escaños de las Cortes de Aragón y las dos derechas sólo lo superan, y sólo por un escaño, en la parte más generosa de la horquilla. Pero muestra por primera vez que la balanza, en la recta final de la campaña, parece decantarse a favor de Azcón.

Este giro es el producto de una reorganización de las fuerzas en el lado izquierdo del hemiciclo. El PSOE de Lambán se mantiene en buena salud: crece un escaño respecto al sondeo de abril y podría repetir los 24 que obtuvo en 2019. Sin embargo, los partidos que facilitaron su Gobierno (Podemos, Chunta Aragonesista y Partido Aragonés) caen.

Podemos baja de cinco escaños en 2019 a tres. El Partido Aragonés (PAR) desaparece, frente a los tres que tuvo en las elecciones anteriores, y la Chunta se mantiene en los tres de 2019, aunque podría bajar incluso a dos. Esta situación complica las aspiraciones de la izquierda, y no sólo en Aragón, sino que es una amenaza real en otras comunidades autónomas.

De la misma forma que sucede también en otras regiones, el PP crece debido a la desaparición de Ciudadanos. Azcón prácticamente doblaría ahora los escaños que los populares obtuvieron en 2019 (16) gracias a que el partido liderado por Inés Arrimadas se queda sin representación, a pesar de haber tenido 12 en los anteriores comicios.

A todo ello hay que sumar que este sondeo de mayo es el primero en el que Aragón Existe ya no es una fuerza necesaria para que gobierne la derecha. El todavía diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ya dijo que estaba dispuesto a negociar un Gobierno regional tanto con PSOE como con PP, pero siempre sin Vox.

Esto complicaba las aspiraciones de la derecha, ya que PP y Aragón Existe no suman suficiente y ello echaba al partido regionalista en brazos del bloque de izquierda, aunque actualmente tampoco suma. Sin embargo, el partido ha caído del 5,2% de los votos y seis escaños al 4% de los votos y tres escaños.

Bajar un punto porcentual y, sin embargo, caer un 50% en escaños se explica por el apoyo provincial. Aragón Existe tiene la mayoría de sus apoyos (en torno al 70%) en la provincia de Teruel, donde en abril obtenía cuatro escaños, y el resto de Zaragoza y Huesca, sacando un escaño por cada provincia. Pasado ya el efecto de la novedad al presentar la formación por primera vez a las elecciones, ha perdido los de Zaragoza y Huesca y ha bajado uno en Teruel.

Aunque todavía no es definitivo y queda mucha campaña electoral, se trata de un resultado con un toque agridulce para el PP. Si bien los de Alberto Núñez Feijóo celebrarán hacerse con el Ejecutivo aragonés, no podrían hacerlo sin Vox, que es su objetivo deseado. Pero para quien será una derrota sin ambages sería para el PSOE, ya que no se vería capaz de mantener el statu quo actual.

Ficha técnica

Para el tracking autonómico y municipal de El Español, se han realizado 6,600 entrevistas con sistema mixto CAWI-CATI, a través de la plataforma TESI-Integra, del 8 al 14 de mayo de 2023. En cada territorio, la muestra ha sido ponderada por censo provincial, situación laboral, nivel de estudios, y recuerdo de voto cruzado en las elecciones autonómicas y generales de 2019. La convergencia por iteracción en cada territorio es del 97%, lo que equivale a un error muestral menor del 3%. Director del estudio: Gonzalo Adán. SocioMétrica es socio de Insights + Analytics España.

