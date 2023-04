Vox anuncia que no votará la reforma del 'sí es sí': "Se va a cambiar una chapuza por otra"

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha anunciado este martes que su partido no votará el próximo jueves en la reforma de la Ley del sólo sí es sí. "Denunciamos que es una chapuza esta ley, y se va a cambiar por otra chapuza", ha asegurado en una rueda de prensa en la Cámara Baja.

La decisión del partido de Santiago Abascal servirá para dar cierto aire al PSOE. Una de las críticas que los aliados de los socialistas suelen esgrimir es que sacarán adelante la reforma con los votos de la derecha (PP) y la ultraderecha (Vox). Uno de los partidos en esa ecuación se ha caído.

Ya este martes por la mañana, durante la Comisión de Justicia que se encargó de seguir el trámite de la reforma, los de Vox sorprendieron a propios y extraños y no votaron el informe. Cambiaron el sentido del voto mantenido este lunes durante la ponencia, donde votaron que sí junto al PP y al PSOE. Cuando se votó la toma en consideración el pasado 7 de marzo, Vox se abstuvo.

El motivo del cambio se debe a que las enmiendas presentadas por Vox no han prosperado. "Todos los partidos han votado que no a nuestra solicitud de penas más duras", ha aclarado Espinosa de los Monteros, y ha dicho que no quieren ser "corresponsables de la inseguridad jurídica" que en su opinión supone.

"No vamos a ser cómplices de esa amnesia general. No podemos votar 'no', porque supondría mantener la chapuza. No queremos votar 'sí' porque desoye las peticiones lógicas ante la injusticia y tampoco nos podemos abstener", ha asegurado.

"No vamos a participar en esa pantomima", ha insistido. "Cuando dependa de Vox, la derogaremos", ha asegurado.

El partido todavía no ha decidido cómo escenificarán esa no participación en la votación. O bien los diputados permanecen en sus escaños y no emiten su voto, o bien hacen una escenificación como han hecho en ocasiones anteriores levantándose todos a la vez y abandonando el hemiciclo.

Si bien esta última es la imagen más potente, habrá varias votaciones y tienen que estudiar si pueden salir una vez iniciada la ronda de votaciones o si pueden volver a entrar una vez terminada la votación del sí es sí.

