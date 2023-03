El PSOE rebaja el discurso de "la corrupción del PP" tras el procesamiento de la alcaldesa de Móstoles

En cuanto estalló el caso Mediador, el PSOE respondió con una campaña señalando situaciones turbias en las que está inmero el PP. Los socialistas decían que habían actuado rápido al expulsar a Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni, contrariamente a lo que achacaban a los populares.

El procesamiento de la alcaldesa socialista de Móstoles, Noelia Posse, por los delitos de malversación y prevaricación, y su negativa a dimitir hasta que se abra contra ella juicio oral —algo que previsiblemente acabará pasando— ha llevado al PSOE a rebajar su discurso de "la corrupción del PP". Prácticamente, ya nadie habla de ello, a pesar de que ha venido siendo un tema recurrente en las últimas semanas.

En pleno auge mediático del caso Mediador, el PSOE inició una campaña apuntando a la alcaldesa de Marbella, la popular Ángeles Muñoz; a la polémica de las mascarillas del hermano de Isabel Díaz Ayuso, al "Luis sé fuerte" del SMS de Mariano Rajoy a Luis Bárcenas, a la fotografía de Alberto Núñez Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado y la petición de 15 años de cárcel para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

Participaban en dicha campaña pesos pesados como la ministra y portavoz del PSOE, Pilar Alegría; el portavoz de la formación en el Congreso, Patxi López, e, incluso, el presidente Pedro Sánchez en alguna de sus comparecencias. En todos los casos, el sostenían que el PSOE había actuado con rapidez en el caso de Tito Berni, incluso antes de su imputación, expulsándolo del partido. Y le afeaban al PP no poder decir lo mismo.

La alcaldesa de Marbella, del PP, no ha sido imputada —sí algunos de sus familiares—, la foto de Feijóo con Dorado hace tres décadas no supone ningún hecho delictivo y el caso del hermano de Ayuso acaba de ser archivado por la Fiscalía Europea. Sin embargo, en cuanto a Posse, algunos socialistas defienden su inocencia y aseguran que no van a actuar hasta que se haya abierto el juicio contra ella.

La regidora fue imputada en el llamado caso ITV, que se inició con una querella de Más Madrid, debido a la decisión del Ayuntamiento mostoleño de perdonar tributos a una empresa de inspección técnica de vehículos que debía pagar un canon municipal por ocupar un terreno público. El consistorio, además, relajó las condiciones del pago de su deuda.

Sin embargo, el caso ITV fue archivado el pasado mayo por un juzgado de la localidad madrileña. No obstante, los querellantes recurrieron esta decisión ante la Audiencia Provincial de Madrid, que les ha dado ahora la razón.

La Justicia ha constatado que aquella decisión municipal provocó un "obvio" perjuicio a las arcas públicas y ha propuesto mandar al banquillo a Posse y a siete concejales que forman parte de su equipo de Gobierno.

Además, el Tribunal de Cuentas también sigue investigando este presunto caso de corrupción. Tal y como desveló EL ESPAÑOL en exclusiva, la empresa beneficiada, ITV Móstoles SL, comparte estrechos vínculos con Tecnove, la compañía condenada por sobornar a un militar para conseguir contratos del Ministerio de Defensa.

No obstante, la Justicia aún no ha decretado la apertura de juicio oral contra Posse y su equipo. Aunque es previsible que lo haga en un futuro no muy lejano. Juan Lobato, líder de los socialistas madrileños, aún respalda a la alcaldesa mostoleña y candidata a revalidar el cargo, aunque ha anunciado que, tal y como marca la normativa del partido, la apertura de juicio oral obligaría a su suspensión de militancia.

