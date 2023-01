Sánchez dice que España "gana batallas en Bruselas" frente a lo que hicieron gobiernos "sumisos" del PP

Pedro Sánchez ha vuelto este martes al Congreso de los Diputados. Lo ha hecho a petición propia, en un Pleno extraordinario para dar cuenta del último Consejo Europeo y de otras cuestiones como las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

En una alocución inicial de algo menos de una hora, el jefe del Ejecutivo ha sacado pecho del protagonismo de España en el exterior. "No se trata de conocer idiomas, si no de dar la batalla en Bruselas y ganarla. A diferencia de lo que pasó hace 10 años que solo importamos rescates y recortes a nuestro Estado del bienestar", ha reprochado.

En todo momento Sánchez ha obviado hacer referencia a polémicas recientes como el efecto perverso de la ley del solo sí es sí o las reformas del Código Penal. En cambio, ha puesto el énfasis sobre todo en la economía y la respuesta de su gabinete a la crisis inflacionista, con cuestiones como la intervención del mercado eléctrico con el tope al gas.

Esto se trata de dar batallas en Bruselas y ganarlas.



🌹 Hoy España exporta soluciones frente a la crisis energética.

🔵 A diferencia de otros Gobiernos, cuando importábamos rescates y recortes al estado del bienestar.



🏛️ @sanchezcastejon pic.twitter.com/p0XxE6ROrn — PSOE Congreso (@gpscongreso) January 24, 2023

Durante todo su discurso, el líder socialista ha contrapuesto un modelo en pro de la "mayoría social" frente a la receta "neoliberal" del PP. Así ha defendido que "la respuesta a la crisis financiera quebró la confianza ciudadana en el proyecto europeo". Ahora, el Gobierno aboga por "una respuesta justa".

A su juicio, en esta crisis el Ejecutivo ha puesto "todos los recursos del Estado al servicio de la mayoría y no al revés". "Mucho menos al servicio de una minoría poderosa mientras se condena al sálvese quien pueda a la mayoría de la gente", ha subrayado en una crítica velada al principal partido de la oposición.

Crítica a las energéticas

En el ámbito económico, el presidente ha sacado pecho de los datos de paro, inflación y crecimiento del PIB. Aunque, ha aseverado: "Nos queda mucho por hacer. No nos conformamos, pero creo que los resultados están ahí y certifican el éxito o la eficacia de nuestras respuestas y nos anima a seguir en esta senda".

Como viene siendo habitual desde el Debate sobre el estado de la Nación en el pasado mes de junio, Sánchez ha cargado contra los sectores económicos que "se han beneficiado de esta crisis", en alusión a las energéticas. Y es que, ha asegurado, la excepción ibérica promovida por el Ejecutivo ha servido para rebajar el "precio de la electricidad en el mercado mayorista" hasta un 20% pese a la oposición de las multinacionales eléctricas.

Según ha expresado, las medidas aprobadas en los últimos meses "unen a España". "Y la unen de un modo distinto al que algunos proclaman desde distintas plazas de Madrid y que creen que tienen la exclusividad de la Constitución y el patriotismo", ha remarcado para criticar la reciente manifestación que convocaron asociaciones civiles en la madrileña plaza de Cibeles y a la que acudieron dirigentes del PP, Vox y Ciudadanos.

Precisamente ha finalizado su intervención inicial señalando a aquellos que "tienen un discurso reaccionario que busca retroceder a una época en blanco y negro". "No lo conseguiréis jamás. Los derechos conquistados no se cuestionan: se defienden, se acatan y se ejercen. Si por miedo o cálculos electorales le tiemblan las piernas para defender derechos, les digo que al Gobierno no le va a temblar la mano", ha afirmado.

