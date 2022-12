Sánchez prepara una ley que obligará a Feijóo a cumplir sus promesas en caso de llegar a la Moncloa

El presidente Pedro Sánchez anunciará el próximo martes una nueva norma que olbigará al Ejecutivo a rendir cuentas de los compromisos adquiridos y a informar de cuántos se han cumplido. La obligación entrará en vigor a un año de las elecciones generales de 2023, por lo que, si se produce un cambio en la Moncloa, se trasladará la exigencia a Alberto Núñez Feijóo.

El secretario general de la Presidencia del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, celebró este jueves un encuentro con periodistas en la Moncloa donde adelantó esta iniciativa. Lo hizo durante la presentación del Informe de rendición de cuentas del Gobierno de España del último semestre.

Aunque Martín Aguirre no ha especificado en qué consistirá "la norma", según sus propias palabras, sí que ha deslizado que el objetivo sería hacerlo "en todas las Administraciones públicas". "El objetivo es que los gobiernos tienen que estar obligados a explicar a los ciudadanos cómo van evolucionando, y que sean los ciudadanos los que alcancen sus propias conclusiones", añadió.

El secretario general ha preferido no dar más detalles por "prudencia", porque "tienen que producirse los pasos formales de tramitación de cualquier norma con ese objetivo". Ese papel quedará para Pedro Sánchez, que lo detallará el martes que viene cuando comparezca para compartir públicamente los resultados del informe, que a partir de entonces estarán disponibles en la web de Moncloa.

Cuando se le ha preguntado que si esto es algo que se ha consensuado con el PP, ya que podría afectarle si llega al Gobierno, Martín Aguirre ha dicho que "no entendería que pudiera haber otro partido que no lo compartiese". Es decir, que no lo han consultado, pero no creen que los populares vayan a oponerse.

Acuerdos y discursos

Desde que Sánchez revalidó su puesto en la Moncloa en 2020, el Ejecutivo lleva a cabo el programa Cumpliendo, que fiscaliza las promesas hechas. Los compromisos que se adquieren en pactos con otros partidos o en anuncios incluidos en un discurso de investidura, pasan a registrarse por un equipo dedicado a ello y se va informando semestralmente sobre su estado. Ese equipo está en el departamento de Transparencia.

En esa lista puede entrar desde la reforma del delito de sedición, hasta la Ley Trans o la imposición de nuevos impuestos.

Según los resultados preliminares, a 22 de diciembre de 2022 el Ejecutivo ha adquirido un total de 1.513 compromisos desde que comenzó la legislatura –32 de ellos nuevos en 2022–, de los cuales ha cumplido el 66,7%.

En grado de cumplimiento, se llevan la palma las promesas hechas en declaraciones públicas (73,9%), las del discurso de investidura (72,8%) y los acuerdos a los que se llegó para el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos (68,7%). Peor ratio tienen los acuerdos alcanzados con otros partidos para la investidura (57,8%).

Resulta llamativo que, a pesar de la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno, cuando se analizan los compromisos por temas, el que mayor porcentaje presenta es el de "Modernización de la defensa y apoyo militar", en un 84%. Se trata, en cualquier caso, de datos generales difíciles de fiscalizar. Será a partir del martes cuando se puedan conocer los detalles de cada promesa y su situación.

