PSOE y ERC acuerdan rebajar la malversación para beneficiar a los líderes del 'procés'

El PSOE y ERC ya tienen su reforma del delito de malversación. En la línea con la transaccional presentada por los socialistas, el nuevo Código Penal beneficiará a los dirigentes del procés independentista catalán y aspira a rebajar 2 años sus condenas, que en algunos casos llegaban hasta los 12 años de prisión. Unidas Podemos ha brindado el voto clave para su aprobación.

Para ello la reforma exprés, pactada en menos de una hora antes de llegar a la Comisión, diferenciará entre tres tipos distintos de malversación y no dos, como se esperaba en un primer momento. El tercero, que es el que beneficiará a los condenados y encausados por los hechos del 1-O, contempla penas de 1 a 4 años de prisión e inhabilitación especial de 2 a 6 años.

Este tipo, siguiendo la filosofía del PSOE, diferencia la malversación tal y como se conocía con el "desvío presupuestario irregular de fondos públicos", esto es, destinar patrimonio público a un fin distinto al previsto. Además, para cumplir cárcel fija como requisito que el desvío presupuestario cause un "daño o entorpecimiento grave del servicio público".

[El nuevo delito de malversación baja a 6 años la inhabilitación, lo que favorecería a Junqueras]

Se diferenciará de otros dos tipos de malversación. El primero, el más grave según el texto, mantiene las penas tal como están actualmente cuando hay malversación con apropiación. Esto es, cuando hay ánimo de lucro personal o a terceros.

El segundo caso distingue la malversación de uso, que son aquellos casos en los cuales se hace un mal uso de los recursos públicos pero sin voluntad de apropiárselos. La intención es penar estos casos con penas que vayan de los 6 meses a los 3 años de prisión y de 1 a 4 años de suspensión de trabajo público.

[Sánchez admite que se "arriesga" al rebajar la malversación teniendo a la gran mayoría en contra]

Todo indica que el texto, que se votará el martes en la Comisión de Justicia y después el jueves en el pleno del Congreso de los Diputados, saldrá adelante. Todavía quedan dudas dentro de la izquierda, empezando por una parte de Unidas Podemos que no termina de ver con buenos ojos las rebajas a condenados. Los morados se negaron a firmar el documento conjunto, pero ya adelantaron esta mañana que lo apoyarían con reservas.

Antes de la ponencia que se ha celebrado este lunes, la apuesta de ERC pasaba por despenalizar del todo todos los casos relacionados con el 1-O, pero sólo ha logrado rebajar las penas.

La intención de los socialistas no iba por ahí. El PSOE tendría muy complicado explicar una reforma que no persiguiera el procés en su máxima expresión –incluso la rebaja se le está atragantando–, por lo que no ha sacado el supuesto del texto legislativo.

Por otro lado, su intención también es perseguir a aquellas personas que hayan incrementado su patrimonio en más de 250.000 euros durante su mandato y no puedan acreditar su origen.

Sigue los temas que te interesan