Pablo Iglesias vuelve a la universidad: logra la plaza de profesor asociado de Política en la Complutense

El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias ha logrado plaza de profesor asociado en la facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, lo que supone su regreso a la docencia, que aparcó cuando inició su camino en la política en 2014, cuando fundó Podemos.

Se trata del tercer puesto docente al que aspiraba y para el que ha obtenido la mejor calificación entre los concurrentes, con una puntuación de 7,5. Versa sobre 'Análisis del comportamiento político y electora' y 'Teoría y práctica de las democracias', materias que corresponden al Departamento de Ciencia Política y de la Administración, donde Iglesias se encontrará con el también fundador de Podemos y amigo Juan Carlos Monedero.

Iglesias consigue su propósito después de dos intentos frustrados. El primero, en octubre, cuando suspendió la prueba para dar clase en la facultad de Ciencias de la Información. La plaza quedó en manos de la periodista de Televisión Española Sandra Daviú. El segundo, este mismo mes, cuando el tribunal ni evaluó su candidatura para ingresar en la facultad de Ciencias Políticas, algo que el afectado consideró "extrañísimo".

Salió ya la tercera plaza de profesor que solicité en la Complutense. En esta ocasión, la comisión no me ha excluido y me ha puntuado como el mejor candidato en atención a los méritos curriculares. Mi mayor ilusión siempre ha sido ser profesor https://t.co/NECbi810lM — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) November 22, 2022

Lanza una televisión

Iglesias conoce bien la universidad. Es doctor en Ciencia Política por la Complutense, en la que impartió clases desde 2008 hasta que tomó posesión como eurodiputado en 2014. Licenciado en Derecho y Ciencia Política, amplió su formación con un máster en Humanidades en la Carlos III y otro en Comunicación en la European Graduate School.

Desde que dejó la política, en 2021 tras fracasar en su intento de sacar de la Puerta del Sol a Isabel Díaz Ayuso, se incorporó a un grupo de investigación de la Universidad Abierta de Cataluña y comenzó a colaborar en varios medios de comunicación. Presenta además un podcast llamado 'La base' y acaba de anunciar la creación de una televisión, Canal Red.

[Monedero afirma que Pablo Iglesias se equivocó al designar a Yolanda Díaz sin proceso de elección]

Que Iglesias no ostente cargo político no significa que no tenga influencia precisamente desde estos altavoces en los que trabaja o que dirige. Estos últimos días está señalando con sus manifestaciones las profundas diferencias en el seno de Unidas Podemos en el Gobierno y de cara a las elecciones generales, acusando a la vicepresidenta Yolanda Díaz de no defender a Irene Montero de los ataques por la rebaja de condenas a agresores sexuales a raíz de la entrada en vigor de la conocida como ley del 'solo sí es sí'.

Sigue los temas que te interesan