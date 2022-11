El PP fuerza al Senado a votar si se "restablecen" las penas previas a la ley del "sí es sí"

El Partido Popular ha iniciado este martes una ofensiva parlamentaria para redoblar la presión contra el Gobierno por la ley del 'sí es sí'. En primer lugar, los populares han registrado una moción en el Senado para pedir cambios urgentes en el texto legal, después de iniciarse un proceso judicial de revisión a la baja de penas por agresión sexual.

Según ha explicado el portavoz de la formación en la Cámara Alta, Javier Maroto, "el próximo miércoles se votará en el Pleno una revisión urgente, para que se puedan restablecer cuanto antes las mismas penas que había en vigor". Sin embargo, en una comparecencia ante la prensa, ha advertido que "el daño es ya irreversible".

"Cada día que pasa esta ley sin corregirse, todos los delitos sexuales que se cometen contra mujeres y niños no van a ser castigados como antes. Todas las sentencias van a ser revisadas con la actual regulación", ha vaticinado Maroto, que alerta de un goteo constante de cambios en sentencias.

El senador popular cree que "los españoles van a tener que pasar el trance, en los próximos días y meses, de conocer la modificación de sentencias a la baja para delincuentes que han cometido delitos sexuales". O, peor aún, "excarcelaciones".

El principal partido de la oposición cree que "habrá tiempo de pedir responsabilidades". Previsiblemente, Feijóo exigirá próximamente la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero. En cualquier caso, Maroto ha insistido en que "el daño es tan grave que la responsabilidad no es de Montero, sino de Pedro Sánchez".

"Negligencia e incapacidad"

A juicio del portavoz del PP, "no se puede buscar la oveja negra el Consejo de Ministros". "Montero sabemos lo que es, negligencia e incapacidad. Pero ella no opera sola. Algún juez le paró los pies diciendo que era una aberración. El propio exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, también lo dijo", ha añadido.

Por tanto, ha cargado las culpas contra el Consejo de Ministros al completo. "Por mucho que se trate de vestir el santo, un consejo de Gobierno es un conjunto de personas que actúan para aprobar normativas", ha remarcado.

No obstante, para el PP la prioridad en este momento no son las dimisiones en el seno de la coalición. Sino que "el Gobierno recule, que dé marcha atrás, que la ley de Montero no se perpetúe en el tiempo para futuros delincuentes".

"Si los jueces van a seguir manifestándose, serán centenares de sentencias que veremos reducidas. Nuestra contribución al orden dentro del desorden es que en el Pleno de la semana que viene, el PP lleve una moción para que el Gobierno rectifique", ha dicho Maroto en referencia a la propuesta presentada por el grupo que dirige en la Cámara Alta.

"Los agresores tienen suerte"

El senador ha subrayado que "esta ley tiene efectos adversos, favorece a los criminales y perjudica a las víctimas que, después de pasar el calvario, ven cómo se reducen las penas de los agresores. Es un mazazo moral". Con un tono aún más crítico, ha agregado: "Los agresores tienen suerte con el Gobierno de Irene Montero y Pedro Sánchez".

También ha recordado el portavoz popular que "la regulación de esta normativa y sus efectos adversos fue advertida en numerosas ocasiones". Pero, ha espetado, "la soberbia, que es la pierda angular del legado político de Sánchez, ha hecho sordos a quienes en Moncloa han visto como esa ley fue advertida y denunciada por infinidad".

Maroto ha lamentado que el Gobierno, "cuando toma decisiones de un calado tan marcado como la regulación en materias del ámbito social, que afecta a derechos colectivos", tiene que actuar con "cautelas para acertar y no errar". Por contra, el actual gabinete de Sánchez, ha denunciado, "cada vez que actúa hace que las cosas vayan a peor".

