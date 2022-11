PP y Cs, contra el sello dedicado por Correos al PCE: es "autohomenaje" y "conmemoración del odio"

Se pondrán a la venta el próximo 14 de noviembre. La tirada es de 135.000 unidades. Correos acaba de anunciar la puesta en circulación de un sello en homenaje al centenario del Partido Comunista de España (1921-2021). Se imprimirán de tal manera que puedan utilizarse en todos los formatos, pesos y tamaños. Con un coste desde los 75 céntimos hasta los 2,10. La justificación recogida en la web del ente público describe al PCE como "motor de las fuerzas que lucharon por la democracia".

El hecho ha soliviantado a la oposición, que niega la mayor: PP, Vox y Ciudadanos alegan que el PCE, lejos de luchar por la democracia durante el franquismo, pretendía derribar el régimen para traer un totalitarismo de signo contrario. Los de Feijóo y Arrimadas reconocen el papel del PCE en la Transición, pero apuntan que los comunistas no mostraron deseo de democracia hasta ese momento. Fuente autorizadas de Cs sostienen que conmemorar el PCE es "conmemorar el odio, el crimen y la miseria".

El PP habla de un "autohomenaje": "Los militantes y simpatizantes del PCE están en el Gobierno de España y el Gobierno de España homenajea al PCE". Así hacen referencia a Yolanda Díaz y Alberto Garzón, ministros y con carné del Partido Comunista.

Correos justifica así la emisión de un sello que ha levantado una gran polémica también en las redes sociales: "Fueron miles, mujeres y hombres, quienes promovieron un sindicalismo desde la base, apegado a cada centro de trabajo, sociopolítico en la reivindicación de derechos laborales y libertades políticas".

No es el primer sello político que se produce con el Gobierno de Pedro Sánchez. En 2019, el PSOE, en colaboración con Correos, organizó un concurso entre sus militantes para obtener la ilustración que acabó dibujando un timbre en homenaje a los 140 años del Partido Socialista.

La oposición pide "explicaciones urgentes" al presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, que fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez hasta la llegada de Iván Redondo. En Ciudadanos también exigen su dimisión.

"Es el último escándalo bajo la dirección de un presidente de Correos que jamás debió serlo. Juan Manuel Serrano, a quien Sánchez colocó ahí por haber sido su jefe de gabinete y sin reunir la preparación ni la experiencia que debe tener el presidente de una empresa así, debe dimitir", aducen desde Ciudadanos.

El PP apostilla: "Correos no debería servir ni para colocar a los asesores que a Sánchez ya no le valen, ni para hacer cariñitos a los partidos que le mantienen en el poder. Correos no debería ser una institución sospechosa y partidista como el CIS o la Fiscalía. A este episodio hay que sumarle la grave problemática laboral que padece una compañía con trabajadores ejemplares que sufre mandos que no lo son".

En las explicaciones vertidas por el ente público se destaca el papel del Partido Comunista español durante la Guerra Civil, "cuando participó con varios ministros en el gobierno".

En Ciudadanos añaden sobre este periodo: "El PCE dejó su negra huella con miles y miles de torturados y asesinados en checas y paseos". A ojos de los de Inés Arrimadas, la explicación de motivos de Correos "omite los lados negros de la trayectoria" de la organización comunista española.

