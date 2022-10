El PSOE enmienda la autodeterminación en la Ley Trans: obliga a pasar por el juez a menores de 16

Tras solicitar varias ampliaciones de plazo, el PSOE ha terminado de redactar, por fin, las enmiendas que presentará a la Ley Trans el próximo lunes en el Congreso de los Diputados. A través de un paquete de 15 correcciones, la formación busca mejorar la seguridad jurídica de la norma y, de paso, intenta contentar al sector feminista del partido.

Los socialistas han decidido retocar las condiciones de la llamada autodeterminación de género, el aspecto que más controversia ha provocado, tanto dentro como fuera del partido. Pero lo harán sólo en lo que respecta a los menores de 16 años.

Las enmiendas buscan modificar el artículo 38 de la Ley Trans. En concreto, abogan por eliminar el apartado 2 del mismo, que establece que los menores de entre 14 y 16 años podrán solicitar el cambio de sexo asistidos por sus representantes legales.

Este artículo se modificará para que los menores de entre 12 y 16 años puedan solicitar la reasignación de sexo, pero solo mediante una autorización judicial. Esto significa poner coto a la autodeterminación defendida por Unidas Podemos y las entidades LGTBI en esa franja de edad.

Por otro lado, el PSOE también intenta cambiar el artículo 65 de la Ley Trans, en el que se equipara la violencia de género a otro tipo de violencias, como la intrafamiliar. La norma elaborada por Unidas Podemos exigía que en caso de que las personas LGTBI sufran violencia en el ámbito familiar o de la pareja, esta se tratará como un caso de violencia machista.

El PSOE rechaza tal posibilidad, aunque sí acepta algunas medidas especiales para las personas LGTBI que hayan sufrido este tipo de violencia, como "la reordenación de su tiempo de trabajo, la movilidad geográfica y el cambio de centro de trabajo a sus empleadores, que deberán atender la solicitud en la medida de sus posibilidades organizativas".

Otro de los puntos clave que el partido intenta enmendar es el de la reversibilidad. El Proyecto de Ley que partió del Consejo de Ministros establecía que una persona que se hubiera cambiado de sexo en el Registro Civil podía rectificar en los seis meses siguientes y abría la puerta a más de una rectificación.

Aquí el PSOE quiere poner coto a la norma. En la enmienda que planea presentar, se solicitaría el cambio registral "obteniendo aprobación judicial". Lo que buscan con esto es que no se convierta en una situación que genere idas y venidas arbitrarias.

Estas son las tres enmiendas más relevantes de un paquete de 15 que presentarán el próximo lunes en el Congreso de los Diputados para que se inicie su tramitación.

Unidas Podemos: calendario

En el Ministerio de Igualdad las han recibido con cautela. Fuentes cercanas a Irene Montero rechazan valorar todas las enmiendas hasta que se presenten en el Congreso de los Diputados. "Lo más urgente es cerrar un calendario", concretan. Como ya adelantó EL ESPAÑOL, la ministra propuso este martes un compromiso para terminar las ponencias el 18 de noviembre.

"Si no, la ley no podrá estar aprobada a final de año", aclaran, dando prioridad a los tiempos. Todavía no se fían de que el PSOE vaya a desbloquear la tramitación de la ley Trans en la Mesa del Congreso, aplazada hasta el día 2. El único punto de las enmiendas que se permiten valorar es que se rectifique la autodeterminación: "Ahí, sin retrocesos".

A lo largo del pasado martes, diferentes voces del espacio de Unidas Podemos ya anticiparon que sería "inaceptable" que se volviera a demorar el proceso de tramitación. El propio portavoz parlamentario, Pablo Echenique, aseguró que "cada día que pasa sin arreglarlo, los trans sufren".

