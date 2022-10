Vox recupera al diputado que tuvo que dejar su escaño tras ser absuelto de abusos sexuales

El partido político Vox ha vuelto a acoger entre sus filas al exdiputado de la formación Carlos Fernández-Roca. Apuesta personal del presidente, Santiago Abascal, había abandonado su escaño de manera repentina en noviembre de 2020. Más tarde se supo que era para enfrentarse a un juicio por presuntamente violar a una joven simpatizante del partido.

Pero el pasado mes de mayo la Audiencia Provincial de Madrid le absolvió por falta de pruebas concluyentes y, ahora, la formación ha vuelto a encontrarle acomodo.

A pesar de que en Vox no ha habido intención de hacerlo público, fuentes del partido confirman este movimiento a EL ESPAÑOL. Cuentan que ahora, dos años después de su renuncia, es habitual verle por la sede central de la formación, y que se encuentra en un puesto de jefatura bajo el secretario general, Javier Ortega Smith.

Las mismas fuentes no descartan que en las elecciones generales del año que viene acabe volviendo al Congreso de los Diputados. Ahí, en la Cámara Baja, desempeñaba cargos tan relevantes como las portavocías de Vox en la Comisión de Seguridad Nacional, la de Exteriores y la de la Unión Europea.

Sin embargo, no se explican por qué el partido no ha querido publicitar el asunto. Tampoco entienden que no se hayan hecho eco de su absolución, que habría servido como arma política para arremeter contra las denuncias falsas de violencia machista o contra todos los políticos de PSOE y Unidas Podemos, como Adriana Lastra, que usaron el asunto para atacarles.

[Absuelto el exdiputado de Vox Carlos Fernández-Roca, acusado por una joven de abuso sexual]

Sin pruebas concluyentes

El 13 de noviembre de 2020, de forma repentina, Fernández-Roca publicó un mensaje de Twitter en el que comentaba que le habían denunciado, aunque no explicaba por qué. "Tras haber conocido el miércoles la existencia de una denuncia contra mi persona, acudí inmediata y voluntariamente a dependencias policiales para ponerme a disposición", escribió.

"A pesar de ser inocente, el jueves por la mañana renuncié a mi acta de diputado", añadió, y procedió a borrar la cuenta, que aún no ha sido reactivada. Un mes después de esa extraña dimisión se conoció que estaba siendo investigado por un delito de abuso sexual, en concreto, por presuntamente violar a una joven la noche del 7 de noviembre de 2020.

La denunciante, que responde a las siglas de M.V.R. y es profesora de primaria y tutora de canto lírico, contó que ambos se conocían porque les había presentado otro diputado de Vox un mes antes. De hecho, tal y como ha podido saber este diario, ella era muy cercana a la formación de ultraderecha y había ayudado a crear la filial de Vox en Albacete.

Carlos Fernández-Roca durante su juicio en la Audiencia Provincial de Madrid. Javier Corbacho

Según aseguraba ella, la noche de autos había quedado a tomar algo con Fernández-Roca, pero se encontraba muy borracha tras haber estado de copas con una amiga y él le propuso que mejor cenaran en su casa. Fue ahí cuando el entonces diputado, siempre según su relato, se aprovechó de su estado de embriaguez para penetrarla por vía vaginal. Esto le provocó un enorme sangrado, porque era virgen, y un fuerte impacto psicológico más allá del abuso, porque debido a sus fuertes creencias religiosas quería llegar al matrimonio en celibato.

Sin embargo, durante el juicio el tribunal encontró incongruencias en el relato de M.V.R. Entre ellas, se fijaron en que había sido ella la que había propuesto la cita y no él, y que al día siguiente habló de forma desenfadada con una amiga sobre ello.

Además, los psicólogos forenses indicaron que era tendente a exagerar el relato. Los exámenes médicos sí confirmaron que había perdido la virginidad, pero no se encontró ninguna otra prueba que demostrase que podía haber sido forzada.

Pero también encontraron contradicciones en el relato de él. Finalmente, el tribunal dictó que "la existencia de estas dudas no significa que M.V.R., en su declaración, haya faltado a la verdad" pero que las distintas versiones de ambos impedían escoger entre una y otra. La situación obligó a recurrir al principio in dubio, pro reo, que establece que, en caso de duda, hay que actuar a favor del acusado.

Paracaidista repescado

Con ese juicio en el horizonte, desde Vox decidieron que era mejor que se echara a un lado para no perjudicar a la marca. Es algo que la cúpula del partido hizo con dolor, ya que se trataba de una apuesta personal de Santiago Abascal, según comentaron a este diario fuentes cercanas a Vox en la época de la acusación.

[El exdiputado Fernández-Roca (Vox), denunciado por violación por una profesora]

Carlos Fernández-Roca había triunfado en todos los sentidos antes de entrar a la política. Licenciado en Derecho y con un pie puesto en la vida académica, recibió muchos premios y medallas y, antes, había sido capitán del Ejército del Aire. Con ese perfil, los de Vox se fijaron en él y le ficharon en 2019, en pleno crecimiento del partido, para sustituir a Begoña Conde, tía materna de Abascal.

Aunque es de Albacete, Fernández-Roca fue como paracaidista encabezando las listas por Segovia para las elecciones generales de 2019, pero no obtuvo el escaño. Ahí fue recolocado y pasó a la coordinación de Vox en el Parlamento de Andalucía, pero duró poco porque en la repetición electoral de noviembre concurrió en las listas de Almería. Ahí Vox había triunfado en las andaluzas de 2018 y pensaron que tendría escaño seguro. Y así fue.

Pero el diputado no duró en el escaño ni un año entero. La acusación de abuso sexual truncó su carrera, que según fuentes el partido iba a ser importante por la cercanía a la cúpula, y abandonó en noviembre de 2020. Ahora, dos años después de todo ello, ha sido repescado en Bambú. A la espera quedan sus compañeros para ver si volverá a entrar en las listas.

Sigue los temas que te interesan