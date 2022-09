Macarena Olona prepara su proyecto político: confía en arrastrar a uno de cada tres votantes de Vox

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha zanjado de manera definitiva las especulaciones sobre el posible regreso de la exdiputada Macarena Olona a la formación. "Este es el fin del camino", ha dicho este jueves. Pero ya lo dice el refranero: cuando se cierra una puerta…

Ahora es el turno de Macarena Olona y la exdiputada de Vox está allanando el camino para lanzar su propio proyecto político. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la exdiputada ha trasladado a su círculo cercano que tiene "proyectos para Andalucía y España".

Hasta el momento, Olona estaba esperando a tener una reunión con el presidente de Vox, Santiago Abascal, antes de tomar una decisión definitiva. "Paso a paso", respondía cuando se le preguntaba qué haría si Abascal finalmente descartaba recuperarla. Pero ahora ese paso ya se ha dado.

De hecho, la exdiputada está convencida de que uno de cada tres votantes de Vox se iría a su propio proyecto político en caso de que finalmente lo sacase adelante. Ella misma compartió en su entorno un tuit en el que se hacía esa afirmación.

Con toda nuestra tristeza:



"Fin del camino". pic.twitter.com/hEDcutQmkd — VOX 🇪🇸 (@vox_es) September 22, 2022

La posibilidad de un nuevo proyecto, además, encaja a la perfección con las palabras de Iván Espinosa de los Monteros, quien desde el Congreso de los Diputados, a la vez que le cerraba la puerta, añadía este jueves: "Le deseamos lo mejor en lo político". El portavoz parlamentario de Vox se mantenía a su disposición "para cualquier asunto personal".

[La purga de Vox al asesor de Macarena Olona en el Congreso: "Rogamos no faciliten su acceso"]

Espinosa de los Monteros se mostró visiblemente molesto y dolido con esta situación. Lo hizo a nivel personal, ya que él fue quien fichó a Olona, y ella trabajaba codo con codo con él en las Cortes. Pero este jueves la acabó acusando de dejarse utilizar "por todos aquellos que quieren hacer daño a un proyecto como Vox". Se trata de la primera gran crisis interna del partido, tras la decepción que supuso para el partido el resultado en las elecciones andaluzas.

La primera crisis

De hecho, la crisis se empezó a cocinarse antes de este verano, cuando Olona, un valor fuerte en el partido, fue la apuesta de la cúpula para presentarse como candidata a la Junta. Según comentan fuentes de la formación a este diario, al iniciar la campaña tenían encuestas internas en las que sacaban 22 escaños y daban por hecho que Olona sería vicepresidenta de Juanma Moreno.

Pero durante la campaña se concatenaron una serie de errores que acabaron siendo nefastos: desde la estrategia de vetar a los medios tradicionales -que cada vez más gente critica desde dentro porque no da sentido de Estado- hasta disfrazarla de flamenca, pasando por la polémica que se generó en torno a su empadronamiento en Salobreña.

Santiago Abascal y Macarena Olona durante la noche electoral. .

Con esos movimientos, las encuestas internas cada vez pasaban a ser menos optimistas y el batacazo terminó por llegar la noche de las elecciones, que tuvieron lugar el 19 de junio, cuando Vox obtuvo sólo 14 escaños. No era un mal resultado en términos numéricos, pero Olona no había llegado a ser vicepresidenta ni a liderar la oposición. En definitiva, no era relevante en la aritmética parlamentaria.

[La indignación en Vox con Olona por su campaña fallida complica su vuelta a la política nacional]

Las tensiones que se generaron entonces estropearon la relación de Macarena Olona con pesos pesados del partido, como Javier Ortega Smith -que dejó de recibir atención mediática a la vez que crecía la de ella, justo en los inicios de la pandemia- o Jorge Buxadé. Sin embargo, acabó abandonando la política no por las desavenencias, sino por cuestiones de salud.

Según aseguran fuentes de Vox, Macarena Olona se asustó porque los médicos le trasladaron que podía tener cáncer de tiroides. Por eso decidió una salida tan repentina y sus palabras dejaban entrever algo por el estilo cuando aseguró que lo hacía por "prescripción médica incompatible con la exposición mediática".

Reconoció "un problema de tiroides" y volvió a la arena pública este verano diciendo que ya estaba solucionado. A partir de ahí, lo que ha estado haciendo estos días: Camino de Santiago, viajes a Panamá y charlas de contenido político por varias ciudades de la geografía española. Hoy mismo dará una conferencia en la Universidad de Murcia.

¿Democracia interna?

La semana pasada, Olona hizo público su deseo de entrevistarse personalmente con Santiago Abascal. Pedía hacerlo después de este viernes. Pero ya todo está roto y esa charla nunca se dará.

Mario Conde y Macarena Olona, durante su primer encuentro en Sevilla. EL ESPAÑOL

A la cúpula de Vox le ha sentado muy mal algunos de los últimos movimientos de Olona, como su cita con Mario Conde en Sevilla, y el anuncio de que el exbanquero presentaría próximamente una conferencia suya en la capital andaluza.

[Macarena Olona y Mario Conde, historia de un 'flechazo': lo próximo, una conferencia en Sevilla]

Pero lo que más ha dolido y ha provocado que finalmente se rompa la relación ha sido una entrevista que la exdirigente concedió al diario ABC. En ella aseguraba que había falta de democracia interna y trato sin respeto dentro de Vox.

"¿Democracia interna?", se preguntaba retóricamente un cargo de Vox este jueves. "Ella es alguien que viene de fuera del partido, que ha tenido un puesto sin tener que pasar por primarias [se refería a cuando llegó a diputada por Granada cuando era de Alicante]. Poco puede hablar ella de eso", añadía.

Sigue los temas que te interesan