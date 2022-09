Sánchez retrasa primarias en Madrid capital en busca de un nombre "con peso" para desalojar a Almeida

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, busca en su equipo más cercano quién lidere las listas en Madrid ciudad. Y ha decidido retrasar las primarias para la elección del candidato a la Alcaldía de Madrid. En lugar de iniciarse el proceso ahora en septiembre, como marcan los estatutos y el reglamento interno del partido, se aducen "motivos políticos u orgánicos" para llevarlas al mes de diciembre, en busca de "un nombre con peso" para desalojar al primer edil, el popular José Luis Martínez Almeida.

Ésos son los motivos que confirman a este diario fuentes internas del PSOE. Un comunicado oficial de la formación anunciaba pasadas las 11.00 horas de este jueves que todos los municipios de más de 20.000 habitantes y las Comunidades Autónomas en las que no gobierna el PSOE celebrarán sus primarias en el calendario previsto, con votaciones entre el 9 y el 16 de octubre.

Todos esos territorios, salvo algunas plazas muy concretas. Esencialmente, las ya anunciadas por EL ESPAÑOL: Las Palmas de Gran Canaria y Madrid. Además de la región de Cantabria.

[Sánchez baraja que las ministras Darias, Morant y Raquel Sánchez luchen por conquistar alcaldías clave]

Como ya informó este diario, para la alcaldía de la capital insular, Sánchez ha elegido a Carolina Darias. La actual ministra de Sanidad competirá por el bastón de mando de la ciudad, después de que el actual regidor, el socialista Augusto Hidalgo, haya anunciado que aspirará al cabildo de Gran Canaria.

Pero la clave está en la capital de España, como ha reconocido el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato. "Madrid es estratégica para el PSOE", ha comentado en la mañana de este jueves, "y presentaremos un candidato o candidata muy muy potente".

Según el ya seguro candidato a la Comunidad -nadie en el partido le competirá para enfrentarse con la presidenta popular, Isabel Díaz Ayuso-, la capital es una plaza no sólo clave, sino "posible".

Fuentes del PSOE admiten a este diario que el anuncio de que Madrid ciudad celebrará sus primarias con dos meses largos de retraso se postergó a la espera de que terminara el Debate sobre el estado de la Comunidad de Madrid. "Queremos darle todo el foco a Lobato en su confrontación con Ayuso", explicaba un portavoz socialista, "y la expectación con Madrid ciudad es muy grande".

Otras fuentes internas confirman que Pedro Sánchez está sondeando a varios de sus ministros para que ocupen esa candidatura. "No habrá paracaidistas, como fue el último caso de Pepu Hernández, y salieron tan rematadamente mal, pero el presidente sí ha hablado ya con algunos de los miembros del Gobierno".

Entre los nombres que suenan para la candidatura, aunque son todo rumores internos en el partido, ha cobrado fuerza en las últimas semanas el de la ministra de Justicia, Pilar Llop, últimamente muy visible en los medios. Antes de sustituir a Juan Carlos Campo en el departamento, Llop era presidenta del Senado pese a haber sido elegida de manera indirecta. Gozaba de un asiento en la Cámara Alta en su condición de senadora por elección autonómica, ya que era diputada en la Asamblea de Madrid.

Otros posibles elegidos si el presidente designara a alguien procedente del Consejo de Ministros, son la titular de Industria, Reyes Maroto -que ya se anunció como eventual vicepresidenta de Ángel Gabilondo, en las elecciones anticipadas en Madrid del 4-M de 2021- o el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska. El exjuez de la Audiencia Nacional ya estuvo a punto de salir del Ejecutivo en la crisis del 10 de julio de 2021, pero Sánchez no halló quién ocupara su puesto.

El último nombre, aunque diversas fuentes lo descartan de plano -"porque ella no quiere"- es el de la ministra de Defensa. Los contras no son sólo su inapetencia para la competición electoral, sino que Margarita Robles -una de las personas más leales a Sánchez desde el inicio de su liderazgo en el PSOE- no tiene el carnet del partido, es independiente, y su designación podría ser recibida como la de otro "paracaidista". Los pros, que su figura es "transversal y acapararía votos de centro que hacen falta al partido", según otro dirigente socialista.

