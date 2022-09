En directo - El primer debate entre Sánchez y Feijoó en el Senado que inicia el curso parlamentario

Este martes a las 16 horas se celebrará en la Cámara Alta el debate más bipartidista desde que PSOE y PP perdieron la hegemonía absoluta en sus respectivos espectros electorales. No están presentes los portavoces de otros grupos y los demás partidos tendrán un papel muy secundario porque Unidas Podemos no tiene senadores y Vox, Ciudadanos, Bildu no tienen grupo propio y han de compartir sus tiempos.

El presidente del Gobierno tiene tiempo ilimitado para intervenir y puede elegir cuándo responde a cada uno de los portavoces de los grupos. Feijóo y el resto de portavoces tendrán 15 minutos para interior y luego una réplica de otros seis. Es decir, que el jefe del Ejecutivo parte con enorme ventaja por el formato del debate.

El presidente exhibirá el respaldo de Bruselas a sus medidas y, según fuentes de la Moncloa, habrá anuncio de nuevas medidas, como ya hizo en julio en el debate sobre el estado de la Nación.

