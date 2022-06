Pedro Sánchez informa en el Congreso del último Consejo Europeo y el giro sobre el Sáhara | "Hemos dicho con claridad que la propuesta marroquí de autonomía es la más realista"

Gamarra cuestiona el tope al recio de la luz que, dice, no está convalidado por Europa. "Pide nuestro apoyo pero no nos lo explica. No está aprobado por Europa y lo sigue vendiendo. No se ha aplicado ni en abril ni en mayo".

"Nos habla de las medidas anticrisis. ¿Va a seguir recaudando más? Los españoles no pueden seguir pagando impuestos. Tiene que deflactar. Deje de recaudar y empiece a bajar impuestos".