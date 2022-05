Juanma Moreno hace campaña en Madrid: "Quiero en Andalucía los impuestos bajos de Ayuso"

Podría decirse que la mesa de barones autonómicos del Partido Popular que se ha celebrado en el XVII Congreso Autonómico que corona a Isabel Díaz Ayuso ha sido un mero pretexto para cerrar filas en torno al nuevo líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, y para que Juanma Moreno Bonilla hiciera un mitin a menos de un mes de las elecciones andaluzas (19 de junio).

No en vano, ha sido el único de los cuatro presidentes regionales que cuando ha intervenido se ha puesto en pie y, de una manera vehemente, ha prometido a los electores de su comunidad "la misma fiscalidad de Madrid". "¡Quiero competir contigo!", ha dicho Moreno Bonilla a Ayuso en referencia a una bajada de impuestos.

El candidato del PP ha reivindicado su labor al frente de la Junta de Andalucía, y ha recordado que "hace cuatro años Andalucía era sinónimo de corrupción e irregularidades por culpa del PSOE". Pero ahora "se habla de que creamos uno de cada cuatro puestos de trabajo en España. ¡Somos líderes económicos y sociales en España!".

No es casual que el encargado de moderar la mesa de barones del Partido Popular, Pedro Rollán (vicesecretario de Política Autonómica), comenzara su discurso agradeciendo la presencia de "todos y todas". Y es que todos han convenido en que España necesita "moderación" y "centralidad", juntando filas con su nuevo líder, Alberto Núñez Feijóo.

El primero en tomar la palabra ha sido el sucesor de Feijóo al frente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que ha destacado de su predecesor que es "insustituible", pero "todos entendemos la altura de miras, la responsabilidad y el paso que ha dado". "El mejor líder posible, ejemplo de solvencia y de gestión", en definitiva.

Rueda ha reivindicado la "política a la gallega". ¿Qué es esto? Pues "poner Galicia por delante de todo, incluso del partido. No desgastar las instituciones. Volcarse en crear empleo, en atraer inversiones, mejorar la Sanidad y la Educación y huir de discusiones que no interesan a las personas". Algo que ejemplifica, en su opinión, Feijóo.

Palabras similares a las del presidente de Murcia, Fernando López Miras, que ha preconizado un Gobierno "que crea en el consenso, en el diálogo, en la moderación, y que gobierne para todos". "España necesita a Feijóo", ha zanjado el líder murciano.

Por su parte, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha sostenido que su nuevo líder a nivel nacional demuestra que "hay otra forma de gobernar el país", y que "desde el Partido Popular estamos comprometidos con la unidad y el futuro de España".

Cuatro discursos de unidad que han venido después de la polémica alocución de Ana Camins, que se ha despedido de su cargo como secretaria general del PP en la región (cargo que pasará a ocupar Alfonso Serrano). "Igual me callo un poco porque no me escucho", ha comentado molesta ante el runrún del pabellón del IFEMA.

Sigue los temas que te interesan