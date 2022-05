PSOE y PP tumban una comisión de investigación de Pegasus pero Sánchez deberá comparecer

La Junta de Portavoces de Congreso ha aprobado, con los votos de PP, Vox, Cs y los socios del Gobierno, que Pedro Sánchez comparezca ante el Pleno para dar explicaciones sobre el supuesto espionaje a políticos con el programa Pegasus.

Mientras, los dos grupos mayoritarios en el Congreso, PSOE y PP, han vetado una comisión de investigación sobre esta cuestión, cuya creación exigían Podemos y todos los socios del Ejecutivo. Vox y Ciudadanos se han sumado al veto.

La petición de esta comisión de investigación inició su andadura parlamentaria el pasado martes cuando la Mesa del Congreso aceptó tramitarla y la remitió a la Junta de Portavoces. Sin embargo, una semana después, PP, Vox y Ciudadanos han unido sus votos a los del PSOE para no llevar el asunto al Pleno, al menos de momento.

La intención del Gobierno es esperar a las explicaciones sobre este asunto que va a ofrecer la directora del CNI, Paz Esteban López, en la recién constituida comisión de Secretos Oficiales después de que el Ejecutivo anunciara este lunes que, además de más de 60 dirigentes independentistas, periodistas y abogados, también fueron espiados con Pegasus Pedro Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

PP y PSOE 'tumban' la comisión

Para que esta comisión de investigación saliera adelante eran necesarios los votos de PSOE o de PP, los dos grupos mayoritarios en la Junta de Portavoces, con 23 y 17 miembros respectivamente. Sin embargo, ambos han votado en contra al igual que han hecho Vox y Ciudadanos, sumando 52 'noes' de los 68 votos.

En esa misma reunión de la Junta de Portavoces también se ha votado la petición de los partidos independentistas, junto con Más País y Compromís, para que Pedro Sánchez compareciese en el Pleno del Congreso por Pegasus. Si bien PSOE y Unidas Podemos han votado 'no', la petición ha salido adelante con los votos del PP, a los que se han sumado el resto de partidos.

El argumento de Podemos para oponerse a la comparecencia de Pedro Sánchez es que "hay pasos que van antes" y que, aunque "todas las explicaciones son bienvenidas, no es el momento".

En todo caso, Pedro Sánchez ya tiene pendiente otra comparecencia ante el Pleno del Congreso para hablar de las consecuencias de su apoyo al plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental. Esta comparecencia no tiene fecha y podría añadirse la cuestión de Pegasus.

Mejorar la seguridad

Ya este martes a primera hora, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido que todo lo referente a Pegasus se aclare en la comisión de Secretos Oficiales del Congreso constituida la semana pasada y no en una comisión de investigación.

En este sentido, Bolaños ha confirmado en una entrevista en la SER Bolaños que la investigación continúa pero que no hay ningún informe en el que conste que, por ejemplo, fue espiada la exministra de Asuntos Exteriores Arancha Gonzalez Laya, quien según varios medios de comunicación también sufrió el ataque de Pegasus en mayo de 2021.

Ha subrayado, además, que no se deben hacer conjeturas ya que no hay nada contrastado por parte del Centro Criptológico Nacional más allá del espionaje a Pedro Sánchez y Margarita Robles.

Bolaños también ha apuntado que fue el fin de semana pasado cuando el Gobierno conoció esos ataques, no antes, y que fueron consecuencia de la revisión en detalle de los teléfonos móviles de los miembros del Gobierno que se decidió en los días anteriores empezando por los del jefe del Ejecutivo y la ministra de Defensa.



Desde mayo de 2021, cuando se produjo el ataque, ha explicado que hubo revisiones y actualizaciones de seguridad del móvil de Sánchez que "parece que han sido eficaces" porque no consta que haya habido más espionajes. Pero asume que una de las conclusiones será la necesidad de mejorar los protocolos de seguridad.

En este sentido, Bolaños ha pedido prudencia y no hacer suposiciones sin base respecto a la autoría del ataque, que ha insistido en que se desconoce y que es externa.

Crítica de Podemos

Desde Podemos, socio de Gobierno, su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, ha señalado que el PSOE se equivoca al votar en contra de la creación de una comisión de incestigación sobre el espionaje a políticos.

Echenique ha advertido de que ha llegado el momento de asumir responsabilidades de "motu proprio". Aunque no ha dado nombres, fuentes de la formación morada aseguran que no se conformarían con la dimisión de la directora del CNI, Paz Esteban.

"No voy a poner nombres, es evidente dónde están las responsabilidades y hasta ahí puedo leer", ha dicho Echenique, tras lo que ha señalado que "el único organismo del Estado que está en propiedad de Pegasus es el CNI" y ya se sabe "de qué ministerio depende el CNI", apuntando a la titular de Defensa, Margarita Robles.

El aviso de Rufián

Antes de estas votaciones, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha advertido al PSOE de que el espionaje con Pegasus es "un escandalazo a nivel internacional" que "se puede cargar la legislatura y la democracia", por lo que ha instado al Gobierno a esclarecer el caso "con todos los mecanismos a su alcance".

En una entrevista en TVE, Rufián ha vaticidado que el votaría en Contra de la creación de una comisión de investigación. En este sentido, ha lamentado que los socialistas "no son conscientes de las consecuencias de ese voto".

"Quien crea que esto se va a tapar, que esto no les va a pasar por encima y que esto no se puede cargar la legislatura no está evaluando adecuadamente la magnitud de lo que tenemos enfrente", ha enfatizado Rufián.

Sigue los temas que te interesan