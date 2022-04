El PP de Mañueco presume de su pacto con Vox y "no ve razón" para la ausencia de Feijóo en su investidura

La semana pasada, ya no acudió a Valladolid. Y este martes a mediodía, cuando Alfonso Fernández Mañueco tome posesión de su cargo revalidado como presidente de Castilla y León, tampoco contará con la sonrisa de Alberto Núñez Feijóo en la foto. La ausencia está justificada desde Génova por "problemas de agenda".

Pero en las oficinas populares de Castilla y León no ha sentado bien, y fuentes del PP castellanoleonés dicen "no ver razones" para relegar de las prioridades la asunción de una presidencia autonómica de uno de sus líderes regionales.

La actual dirección popular alega que el nuevo líder tiene mucho trabajo en estas primeras semanas, asentándose en el cargo. Y que ha quedado con los agentes sociales, precisamente este martes, para discutir su programa económico.

El lunes de la semana pasada, el motivo que le impidió el viaje a Valladolid fue la reunión semanal de la dirección del partido. Pero el entorno de Mañueco no oculta el secreto a voces que explica estas coincidencias con el poco deseo de Feijóo de hacerse cargo de la primera coalición de su partido con Vox.

Según fuentes cercanas a la negociación del acuerdo entre el partido de Santiago Abascal y los populares, "no hay nada de lo que avergonzarse" en el texto. "Es un pacto conocido, y que va en la línea del programa del PP", alegan. Y ponen ejemplos: "Sólo ha habido dos concesiones programáticas a Vox, que son absolutamente menores".

Santiago Abascal, presidente de Vox, en las Cortes de Castilla y León.

Éstas son la Ley de Violencia Intrafamiliar y la de Concordia. "Ambas son textos ya existentes, con forma de Plan y de decreto de Memoria Histórica", desarrolla este colaborador cercano a Mañueco.

"Orgullosos del pacto"

"El presidente ya explicó que la Ley contra la Violencia de Género no sólo se mantendrá, sino que se reforzará... simplemente convivirá con un plan que elevamos a rango de ley para proteger mejor a las personas mayores que son explotadas por sus herederos, o los discapacitados maltratados en el entorno íntimo. ¿Eso no lo aplaude cualquier militante o votante del PP?".

Respecto de la Ley de Concordia, el otro punto de las propuestas de Vox que anunció Mañueco en su discurso del lunes 11 de abril ante las Cortes de Castilla y León, "el trabajo que se va a hacer es precisamente el que defiende el PP, que el pasado no divida, sino que se reconozca a todas las víctimas, fuera quien fuera su verdugo". La norma incluirá, "por supuesto", ayudas para la localización y exhumación de los combatientes de la Guerra Civil y los civiles represaliados en la contienda que permanecen desaparecidos.

"Estamos orgullosos de lo pactado", reivindican las fuentes del PP castellanoleonés. "Y es que, además, es lo que han votado los ciudadanos". Sin personalizar en Feijóo, y celebrando que otros líderes de su dirección sí que vayan a acompañar a Mañueco este martes, insisten en que "quien no apoye este acuerdo, a lo mejor se ha equivocado de partido".

Lo cierto es que el pacto del PP de CyL con Vox se fraguó a caballo entre la presidencia de Pablo Casado y la de su sucesor. Y que ni uno lo amparó -sólo le dio "manos libres" a Mañueco- ni el otro lo suscribe -simplemente, apostilló "que haga lo que tenga que hacer"- y que ambos, ahora, se sacuden la responsabilidad.

Así, el líder caído comentó en los corrillos de su última cumbre del PP Europeo que con él al mando "nunca se había pactado con la extrema derecha"; y Feijóo opta por apartarse lo más posible.

Juanma Moreno, Pedro Rollán y Mariano Rajoy, en la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco, en julio de 2019. Efe

"El jefe nunca dio muestras de que fuera a venir, todo hay que decirlo. De hecho, en la primera investidura, hace ahora tres años, tampoco lo hizo, a pesar de ser vecino", explican fuentes del PP castellanoleonés. "Vinieron Juanma Moreno, el presidente en funciones de Madrid, Pedro Rollán... y hasta Mariano Rajoy".

Críticas internas y externas

La dirección de Mañueco se rebela contra las críticas recibidas. Incluso ha habido "fuego amigo" recibido desde Madrid y otras baronías populares. Estas voces señalaban las "excesivas cesiones" a Vox en el pacto. Pero fuentes cercanas al presidente regional rebaten esta acusación: "¡Pero si a Juan García-Gallardo le han reprochado su bisoñez al negociar!".

Más allá de las prevenciones a la primera coalición del centro derecha con la derecha dura, los de Mañueco comparan el acuerdo con el que el PP alcanzó con Ciudadanos hace tres años. "Vox tiene hoy 13 escaños, y Cs tuvo entonces 12... sin embargo, con los liberales acordamos cuatro consejerías, con los de Abascal, tres; los naranjas se quedaron la portavocía del Gobierno, Vox no; había delegados territoriales del partido naranja, ahora son todos del PP".

Por otro lado, repasando las cuentas públicas anuales de la región, los consejeros de Vox no manejarán más que el 10% del Presupuesto. "Se ríen de ellos, porque hemos negociado bien".

Y sobre la advertencia lanzada desde Moncloa de que "el Gobierno estará vigilante ante la amenaza a los derechos de la ciudadanía", el equipo de Mañueco, responde por dos vías. Primero, con la mofa: "Nuestras leyes las vigilan los servicios jurídicos de la región, por suerte... si nos vigilara Moncloa, a la que le han declarado inconstitucional dos estados de alarma, peor nos iría".

Y segundo, simplemente exhibe sus datos: "Somos la Comunidad Autónoma que mejor gestiona los servicios sociales. Por ejemplo, hemos sido 14 veces la región con mejor nota del Observatorio de la Dependencia [consulte el informe en PDF], tenemos una cobertura del 99,83% y sin lista de espera".

Ránking de valoración del Observatorio de la Dependencia por CCAA.

Lo cierto es que la región, gobernada desde 1987 por los populares (Aznar, Posada, Lucas, Herrera y Mañueco), fue la primera en aprobar una Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, la 1/2003, de 3 de marzo. O la primera en crear por ley la Red de Protección a las familias, Ley 4/2018, de 2 de julio.

Y es, como consecuencia, la Comunidad Autónoma de régimen común que obtiene la mejor calificación en Servicios Sociales, con un 7,30 de nota media, dos puntos por encima la media nacional, que es de 5,33.

Por todo esto, y ante el aviso de Moncloa sobre la Ley de Violencia Intrafamiliar, "para que no se detraiga un solo euro de los fondos de Igualdad", las fuentes consultadas se defienden: "Que no se preocupen por eso, la ley se cubrirá con nuestros fondos... si no nos pueden financiar peor. ¡Pero si los últimos 190 millones de euros por el IVA se los hemos tenido que arrancar por sentencia del Tribunal Supremo!".

