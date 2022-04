Feijóo tras visitar al Rey: "Le he dicho que va a tener un aliado por convicción y no por tacticismo"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido ante los medios tras ser recibido en audiencia por el rey Felipe VI y ha lanzado varios mensajes dirigidos a Pedro Sánchez, al PSOE y a su socio de Gobierno, Unidas Podemos.

"Estamos convencidos de que la monarquía constitucional es el mejor sistema de jefatura del Estado que puede tener España", ha comenzado. Y a continuación ha indicado: "Quiero trasladarle a la Casa Real española que va a tener un aliado por convicción y no por tacticismo, porque uno de los pilares de nuestra democracia es la monarquía constitucional". En este sentido, Feijóo ha asegurado que bajo su liderazgo el PP va a hacer "una política responsable, de Estado. España tiene un aliado en el PP".

A continuación, ha desvelado que con Felipe VI ha hablado de dos cosas: las medidas económicas y la política Exterior del Gobierno.

"Mañana le presentaré al presidente una propuesta para activar la economía y disminuir el impacto de la inflación sobre las familias. Necesitamos inyectar todos los meses en las haciendas de las familias un poco más de dinero", ha señalado. "Si la inflación es del 9,8%, el Gobierno tiene que bajar el impuesto sobre la Renta". El objetivo de esta propuesta no es otro que el de "devolver una parte a las familias" del dinero que pierden por la pérdida de poder adquisitivo.

"Un Gobierno no puede beneficiarse del incremento de los precios para gastar más y para empobrecer a las familias. Bajar impuestos es la garantía de que exista el Estado de bienestar, porque si las familias no llegan a fin de mes, ¿de qué sirve el Estado de bienestar?", se preguntaba el presidente del PP.

Feijóo también ha criticado la política exterior del Ejecutivo. En particular, el movimiento estratégico con Marruecos respecto al Sáhara. "Le he trasladado al Rey nuestra perplejidad por cómo se han llevado estos asuntos. He hablado con Su Majestad de la carta desconocida e improvisada que se envió al reino de Marruecos. Le he trasladado al jefe del Estado nuestra perplejidad por el cambio y la ruptura del pacto de Estado en cuanto a la política Exterior de España".

Preguntado por la intervención de Zelenski en el Congreso, el expresidente de la Xunta ha considerado que su alusión al bombardeo de Guernica "probablemente no sea más que un ejercicio histórico". Por eso ha pedido "respetar las comparaciones que ha hecho el presidente de Ucrania, no creo yo que teniendo en cuenta el momento que está atravesando podamos hacer polémica con ello. De lo que sí podemos hacer polémica es de los miembros del Gobierno y secretarios de Estado que no aplaudieron la intervención de Zelenski", ha subrayado.

Respecto al encuentro que mantendrá este jueves con Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo ha aseverado ante los medios que "a nosotros Moncloa lo único que nos ha comunicado es que estemos a las 11 de la mañana allí". "El orden del día, ninguno, contenidos de la reunión, los desconozco, temas a tratar, los desconozco", ha asegurado.

"Yo no voy a Moncloa a suscribir un Real Decreto Ley que no ha sido pactado con nadie simplemente porque se le ha ocurrido al presidente del Gobierno. Yo no puedo aceptar unilateralmente un conjunto de medidas que no van a ayudar a las familias a llegar a fin de mes", volviendo otra vez al problema de la inflación. Este jueves tendrá ocasión Feijóo de hablarlo cara a cara con Sánchez.

