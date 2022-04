La alcaldesa de Gijón: "Sigo creyendo que los hombres no son animales, que son seres humanos"

Las declaraciones de la alcaldesa de Gijón durante el pasado fin de semana en el 33 Congreso del PSOE asturiano que tuvo lugar el pasado fin de semana han tenido su eco y repercusión este martes. La socialista Ana González ironizó sobre si los hombres son seres humanos o animales con unas palabras que han sido muy criticadas por la oposición y en redes sociales.

"Yo, de verdad, sigo creyendo que no son animales, que son seres humanos; y sigo creyendo que no funcionan por instinto, que son racionales; tengo este empeño, que no son pura explosión fisiológica descontrolada", aseguró.

A continuación, hizo que preguntaba a una compañera sobre el asunto: "Tengo aquí alguna médica... son así, ¿no? Son racionales...".

Ana González, alcaldesa de Gijón. Abro hilo pic.twitter.com/nhllLDImI5 — Jesús M. Salvador (@ChusMarSal) April 5, 2022

González, que se convirtió en alcaldesa de Gijón en 2019, ha sido criticada en Twitter por Jesús Martínez Salvador, portavoz de Foro Asturias en el Ayuntamiento, que ha compartido un corte de un vídeo del mismo acto en el que ella decía sarcásticamente "estoy mal de la cabeza".

Pablo González, presidente del PP de Gijón, ha defendido que "asombra escuchar el tono jocoso, el estilo irrespetuoso y el contenido denigrante hacia el comportamiento de los hombres borrándonos como personas, convirtiéndonos en un colectivo irracional incapaz de controlar sus impulsos".

Ana González ha mostrado durante su carrera un gran empeño en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Trabajó en el Instituto Asturiano de la Mujer entre 2001 y 2008 como jefa del Servicio para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Más adelante, entre 2008 y 2011, pasó a ser asesora primero y directora después del gabinete de la ministra Bibiana Aído en el Ministerio de Igualdad.

Fue concejala en el Ayuntamiento de Gijón y representante en el Instituto Europeo de la Igualdad de Género entre 2011 y 2012. Tras ello, pasó a ser consejera de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias. Antes de acceder a la alcaldía, entre 2015 y 2019, ejerció de secretaría de Igualdad de la Federación Socialista Asturiana.

