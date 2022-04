Guerra en la izquierda por Zelenski: Enrique Santiago ni aplaude y en IU le tildan de "peligro para la paz"

Lo siento pero no. Esto no.

Zelenski es un peligro para la paz y su pueblo.

Heredero de un golpe de estado que ilegalizó al Partido Comunista y a 11 partidos más.

Me da igual que los medios le hayan construido traje de Cid Campeador. Debe haber debate en órganos.

No en mi nombre. https://t.co/XJ1N5eae3u