Almeida reaparece tras estallar la crisis: "Mi compromiso por Madrid está por encima del PP"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reaparece públicamente tras cuatro días de silencio sepulcral en plena crisis del Partido Popular. Tras descartar cualquier "práctica irregular" desde el consistorio en el supuesto espionaje a Isabel Díaz Ayuso, Almeida ha tomado distancias con Génova al asegurar que su "compromiso" por Madrid está "muy por encima" de sus "responsabilidades orgánicas" y de las siglas de su partido.

Almeida, que quiere dejar la portavocía nacional del PP, ha justificado su silencio de estos días en que "no quería mandar ningún mensaje confuso o equívoco a los madirleños". De hecho, él fue el gran ausente en el Comité de Dirección del PP en Génova de este lunes, cuestión que ha argumentado porque estaba "centrado" en la preparación del pleno de este martes en el Ayuntamiento de Madrid.

"Mi compromiso con el Ayuntamiento de Madrid está muy por encima de mi compromiso con el PP. Mi compromiso con los madrileños está muy por encima de mi compromiso con las resposanbilidades órganicas que tengo con mi partido", ha asegurado Almeida en el pleno muncipal. Con estas declaraciones, el popular deja muy claro a la dirección nacional del PP que lideran Pablo Casado y Teodoro García Egea que quiere centrarse en el Ayuntamiento de Madrid.

Cuatro días desaparecido

Almeida, que se ha quejado de las críticas de aquellos que dice que "no he dado cara", ha explicado que tras conocerse las informaciones de un supuesto espionaje a Ayuso desde el Ayuntamiento de Madrid, compareció "unas horas después" y "me sometí a todas las preguntas". Eso sí, sólo contestó como alcalde de Madrid y no como portavoz nacional del PP.



Fue el pasaso jueves cuando Almeida convocó a los medios para desmentir las informaciones que apuntan a que la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) contrató a un detective privado para espiar a Ayuso y a su entorno, en concreto a su hermano Tomás Díaz Ayuso. Aquel día negó esta información y, desde entonces, no volvió ni hablar y aparecer en un acto público.

"Llegaremos hasta el final"

Cuatro días después, en plena batalla interna de su partido, Almeida ha reaparecido en el pleno del Ayuntamiento, donde ha vuelto a negar cualquier implicación de su consistorio en esta trama. "Llegaremos hasta el final. (...) Desde el grupo municipal del PP vamos a apoyar todas las iniciativas que los grupos tengan por convenientes para esclarecer qué ha ocurrido y quién lo ha podido cometer", ha aseverado en el pleno, donde ha anunciado que apoyará una comisión de investigación.

Almeida ha señalado que con su comparecencia del pasado jueves "hemos hecho un absoluto ejercicio de transparencia" y ha acusado a la oposición de "no presentar ninguna sola prueba o indicio" de que se haya cometido una conducta irregular en el Ayuntamiento.

16 llamadas al detective

En este punto, Almeida ha defendido al presidente de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), Álvaro González, sobre su participación en el presunto espionaje a Ayuso, desde esta empresa municipal. "Sus tesis las avalan las grabaciones", ha expresado el regidor.

De este modo, ha negado de forma velada las declaraciones del concejal de Desarrollo Urbano y vicepresidente de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), Mariano Fuentes, de Ciudadanos, quien alertó de que González había "desmentido" las palabras de Almeida al no reconocer la investigación llevada a cabo.

"Todas las pruebas que han aparecido en los medios avalan la versión que dimos desde el primer momento. Que se me dio traslado de una información de la presidenta, que no venía sustentada en indicio probatorio. Era una información de la que consideré hacer averiguaciones si se podía haber producido alguna averiguación", ha explicado.

"Cómo va a tener algo que ocultar este Ayuntamiento si se le hizo hasta 16 llamadas al detective para saber si era verdad que se reunió con una persona de la empresa municipal de vivienda", ha añadido Almeida, que niega cualquier "gasto de dinero público" en esta cuestión.

Ángel Carromero

Sobre la dimisión de su mano derecha, Ángel Carromero, Alemida ha explicado que tras una información aparecida en El Confidencial que determinada que "hubo movimientos para obtener información de familiares y conocidos" de Ayuso liderados por este, habló con él y "le vuelvo a pedir explicaciones". "Me lo vuelve a negar y le digo que no podemos tener una serie de informaciones que afectan gravemente a esta institución", ha explicado.

Acto seguido, continúa, Carromero le presenta su dimisión "para preservar a la institución y para poder defenderse mejor" del presunto espionaje a Isabel Díaz Ayuso.

