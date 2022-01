El PSOE usa una carta "de cortesía" de Von der Leyen a Sánchez como si fuera un aval al reparto de fondos

Los dirigentes del PSOE se han movilizado este lunes para hacer pasar una carta de que Ursula von der Leyen envió la semana pasada a Pedro Sánchez como si se tratara de un varapalo al Partido Popular por sus críticas al reparto "arbitrario" de los fondos europeos Next Generation. Una interpretación que ha sido desmentida por la propia Comisión Europea, que asegura que se trata de una misiva "de cortesía" que nada tiene que ver con la disputa política en España.

"Otro reconocimiento para España. Otro berrinche para el señor Casado", ha asegurado el secretario de organización socialista, Santos Cerdán, al hacerse eco de la carta de Von der Leyen a Sánchez. "Varapalo de la Comisión Europea al PP: la carta de apoyo de Von der Leyen a Sánchez por su 'satisfactoria' gestión de los fondos", ha escrito el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez.

"Se le juntan las malas noticias al PP", ha publicado la cuenta oficial del partido en Twitter. "Hola, grupo popular. La presidenta de la Comisión Europea ha felicitado por carta a Pedro Sánchez por su gestión de los fondos europeos tras las críticas de Casado. También por su calidad y transparencia. Una vez más, la derecha sale trasquilada", asegura el grupo socialista en la Eurocámara en la misma red social.

La carta de Von der Leyen, fechada el 25 de enero, es en realidad una "respuesta de cortesía" a una misiva anterior que le envió Sánchez el 27 de diciembre de 2021, según ha explicado un portavoz de la Comisión Europea. En ella, la presidenta felicita a España por el cumplimiento de los primeros 52 hitos y objetivos exigidos por la UE a cambio del pago del segundo tramo de 10.000 millones de fondos Next Generation, cuyo desembolso se produjo en diciembre.

Von der Leyen elogia los progresos de España en materia de reformas y nombra en particular la reforma laboral. Lo hace también en respuesta al presidente del Gobierno, que en su misiva había hecho referencia al acuerdo entre los interlocutores sociales alcanzado a finales de 2022, según el portavoz. Finalmente, la presidenta agradece el envío del informe de los avances en el plan de recuperación y resiliencia español en 2021.

👋Hola @ppegrupo,



La presidenta de la Comisión Europea ha felicitado por carta a Pedro Sánchez por su gestión de los fondos europeos tras las críticas de Casado.



También por su calidad y transparencia‼️



Una vez más, #LaDerechaSaleTrasquilada. pic.twitter.com/LPAgagrfVw — Socialistas Europarl (@Socialistas_PE) January 31, 2022

Sin embargo, el Ejecutivo comunitario ha desautorizado la interpretación del PSOE y ha querido dejar claro que la carta de Von der Leyen no tiene nada que ver con la disputa entre el Gobierno y el PP a cuenta del reparto de los fondos Next Generation. "No hay ningún vínculo entre esta carta y el actual debate sobre la distribución de los fondos de recuperación entre las regiones y el Gobierno central en España", ha explicado el portavoz.

De hecho, Von der Leyen tiene previsto enviar cartas similares a todos los primeros ministros a medida que reciban el primer pago de fondos Next Generation vinculado al cumplimiento de reformas e inversiones. España ha sido el primer Estado miembro en recibir este desembolso porque la mayoría de reformas exigidas a cambio de este tramo correspondían a medidas adoptadas desde febrero de 2020, como el ingreso mínimo vital o la tasa digital.

Sobre la polémica por el reparto de los fondos, el Ejecutivo comunitario ya ha dejado claro que "la cooperación con las autoridades regionales y locales es esencial para un diseño y puesta en práctica efectivos de los planes de recuperación y resiliencia". De hecho, el reglamento de Next Generation "reconoce a las autoridades regionales y locales como socios clave para implementar reformas e inversiones", según destacó la portavoz de Economía, Veerle Nuyts.

Bruselas vigilará el reparto

En primera instancia, corresponde a los Estados miembros "garantizar que se cumplan las leyes nacionales y europeas, incluyendo la prevención, detección y corrección de conflictos de intereses, corrupción, fraude y doble financiación. Los Estados miembros deben explicar, y España lo hizo en su plan de recuperación y resiliencia, las disposiciones pertinentes para lograr estos objetivos", destacó la portavoz.

Pero también la UE supervisará el buen reparto y utilización de los fondos. "Al evaluar si los hitos y objetivos se han cumplido satisfactoriamente, la Comisión estará muy atenta a que se hayan cumplido todas las condiciones mencionadas en ellos. En casos específicos, esto implicará verificar que la distribución de fondos ha seguido un proceso abierto y transparente, basado en convocatorias de propuestas o licitaciones claras para que todos los beneficiarios potenciales sean tratados de manera justa", explicó Nuyts.

El Ejecutivo comunitario "utilizará todas las herramientas de verificación que tiene a su disposición para comprobar que el dinero gastado ha contribuido a los resultados esperados, incluido el impacto territorial cuando esta cuestión forme parte de los hitos y objetivos".

La vigilancia sobre el uso de los fondos europeos se completa con la supervisión de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas de la UE o la nueva Fiscalía Europea, "que pueden acceder a los datos relevantes e investigar el uso de los fondos si es necesario".

